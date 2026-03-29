33歲女辭餐飲工作 靠「組裝IKEA家具」去年狂賺118萬元

美國一名女子靠「組裝IKEA家具」，去年賺進118萬元。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名33歲女子，去年靠組裝IKEA家具賺取約3.7萬美元（約新台幣118萬元）！她放棄高壓餐飲工作，自由排時間，同時經營農場、兼做雜務生意，並接零工組裝家具。從餐飲業到零工平台，她憑手藝打造彈性生活，也分享了額外賺取收入的心得。

《商業內幕》報導，住在亞利桑那州的Sandra Navarro回憶，幾年前她在紐約第一次看到知名國際零工經濟平台Taskrabbit的廣告，但當時鳳凰城尚未開通這項服務。直到離開餐飲業後，她再次查看，才得知該平台開始接受鳳凰城申請。

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Sandra Navarro過去在餐飲業工作超過二十年，從餐廳服務員做起，一路升至店經理，也曾擔任調酒師與廚房經理。長期高強度工作讓她身心疲憊，也嚴重缺乏睡眠。

加入Taskrabbit平台後，她可以自由安排自己的工作時間，她說「我有農場和雜務生意，所以能夠自由選擇工作、自己排程非常重要。」她的主要工作是組裝IKEA家具，也包括Wayfair和Amazon的商品，其中最常組裝的是五斗櫃。她尤其擅長IKEA的Pax衣櫃系統，從獨立櫃到步入式衣櫃皆能組裝，熟悉IKEA提供的定制工具。

去年，她透過Taskrabbit賺取了約3.7萬美元（約新台幣118萬元）的總收入。除了Taskrabbit的收入，Sandra Navarro還透過自己的雜務技能提供生意，包含掛電視、組裝家具、掛照片等服務。

她建議零工工作者閱讀Mike Michalowicz的《Profit First》（獲利優先）這本書，學會如何分配利潤並預留稅金及其他開銷，她說「管理自己的生意和財務對零工工作者來說至關重要。」

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