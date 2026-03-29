不需要荷姆茲了？沙烏地輸油管道已達每日700萬桶滿負荷運行

沙烏地阿拉伯東西輸油管道，正以每日700萬桶滿負荷輸送原油。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博引述知情人士消息稱，沙烏地阿拉伯用於繞開荷姆茲海峽的關鍵東西輸油管道，正以每日700萬桶滿負荷輸送原油。

報導指，這項里程碑標誌著沙烏地阿拉伯為應對主要出口航線實際關閉而制定的長期應急計畫，最終得以實現，該計畫旨在確保石油供應不會中斷。多支油輪船隊已改道前往延布港裝運原油，為全球供應提供一條重要生命線。

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沙烏地阿拉伯東西輸油管道。（取自World updates X帳號）



熟悉沙烏地阿拉伯石油產業的人士透露，目前經延布（Yanbu）管線出口的原油日產量已達約500萬桶，沙烏地王國每天還出口70萬至90萬桶成品油。每天透過該管道輸送的700萬桶原油中，有200萬桶運往沙烏地阿拉伯煉油廠。

報導說，戰前，每天約有1500萬桶原油經由荷姆茲海峽運輸，延布路線只能部分抵銷荷姆茲關閉造成的供應衝擊，但這條繞行路線也是油價尚未達到以往供應衝擊引發價格大爆衝的原因之一。

這條輸油管橫貫阿拉伯半島，從伊朗東部的大型油田一直延伸到工業港口城市延布，全長超過1000公里。它是上世紀80年代兩伊戰爭的產物，當時海峽上的船隻遭到襲擊，但與當前衝突造成的近乎完全封閉的局面相比，簡直是小巫見大巫。

報導提醒，隨著葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯胡塞武裝）宣布參戰，石油市場擔憂紅海可能成為新的衝突爆發點。雖然青年運動尚未表示會襲擊途經紅海和曼德海峽（Bab El-Mandeb strait）的油輪，但他們先前曾威脅要用無人機和飛彈襲擊該地區的航運。

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