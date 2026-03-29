經濟學人：「全球貿易噩夢」一次看！台海關閉比荷姆茲海峽影響大2倍

根據經濟學人製作模型評估顯示，荷姆茲海峽的關閉將影響全球6%的海上貿易，而台灣海峽的關閉將影響13%。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰爭爆發，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓，英國《經濟學人》建立了一個模型，用於模擬當前的貿易運作方式，以及如果航道被切斷，船舶將轉向何處。該模型表明，荷姆茲海峽的關閉雖然代價極其高昂，但遠非最糟糕的情況（影響全球6%的海上貿易），其他海峽的阻塞將影響更大比例的全球貿易惡夢，其中也提到，地緣政治衝突若造成台灣海峽的關閉，將會造成全球貿易13%的衝擊。

《經濟學人》以「全球貿易的噩夢」為題，評估了14種情境。模型發現，荷姆茲海峽危機在某種意義上是獨一無二的，這條中東水道的影響超過了博斯普魯斯海峽（Bosporus straits）和厄勒海峽（Oresund straits），以及它們分別輸送至黑海和波羅的海的航運量。全球約1/5的原油與液化天然氣（LNG）運輸必須經過荷姆茲海峽。

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然而，其他海峽的阻塞將造成更大比例的全球貿易衝擊，這表明它們有可能造成更大的麻煩。模型顯示，荷姆茲海峽的關閉將影響6%的海上貿易，而台灣海峽的關閉將影響13%；蘇伊士運河將影響16%；南海將影響24%。最糟糕的情況是，從麻六甲海峽到澳洲的所有海峽都關閉，這將影響26%的海上貿易。

美國或許發動伊朗戰爭，但亞洲和歐洲將遭受更嚴重的經濟後果。如果其他許多水道被封鎖，美國本身受到的影響也會類似。韓國海峽（Korea strait）的關閉將對美國造成最大的貿易問題，影響其14%的貿易，但只會造成輕微的繞道。

對歐盟而言，直布羅陀（Gibraltar）海峽和蘇伊士（Suez ）運河的聯合關閉將是災難性的，可能影響其40%的海上貿易，其中26%將完全被封鎖。中國也同樣脆弱。東南亞海域的關閉將影響其超過40%的海上貿易；紅海航道的關閉將影響超過25%的海上貿易。

《經濟學人》的模型是基於計算所有大型港口之間的最優航線，並估算每條航線所承載的海運貿易佔額。為了建構這個模型，首先確定了128個國家298個沿海城市的位置，然後計算每對城市之間的最優航線，計算過程中考慮了極地地區的冰情，並利用了世界海洋和運河的詳細地圖。

全球貿易量約有85%、價值約55%是透過海運完成的。隨著時間的推移，人類的智慧總是能找到克服大多數障礙的方法。管道可以擴建，卡車運輸路線可以開闢，替代供應來源也可以得到保障。但是這種方式效率低，為全球經濟帶來了巨大的、不必要的成本。

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