烏克蘭狂轟4成石油出口停擺 俄羅斯挺不住4/1 起禁汽油出口

俄羅斯4月1日起禁止汽油出口。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在烏克蘭無人機襲擊及油輪被扣押之後，俄羅斯至少40%的石油出口能力已停止，加上中東戰火衝擊，為了優先保障國內供應並穩定燃料價格，俄羅斯政府宣布，從4月1日起禁止汽油出口。

綜合外媒報導，除了中東戰爭影響外，俄羅斯國內也面臨嚴重的產能危機，再加上烏克蘭正對俄羅斯的石油基礎設施發動猛烈攻擊，破壞俄羅斯生產與銷售石油的能力。俄羅斯國內燃料價格近期持續上漲，供應面臨緊繃。

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烏克蘭的攻擊更是重創俄羅斯石油產能，根據路透估計，在烏克蘭無人機襲擊、一起針對主要輸油管道的爭議性襲擊，以及油輪被扣押之後，俄羅斯至少40%的石油出口能力已停止。

這次停產是世界第二大石油出口國俄羅斯現代史上最嚴重的石油供應中斷，正值伊朗戰爭導致油價突破每桶 100 美元之際，莫斯科又遭到重創。

為此，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）於當地時間27日與俄能源部、俄聯邦反壟斷局、聖彼得堡證券交易所及相關產業企業代表舉行會議，討論國內石油產品市場情勢。

諾瓦克強調，中東危機引發的全球石油及石油產品市場動盪，導致價格大幅波動，這種劇烈的波動，正值全球市場對俄羅斯石油產品需求居高不下之際。

經過討論之後，諾瓦克指示能源部起草一項決議，禁止從 2026 年 4 月 1 日起汽油出口，以穩定國內價格並保證優先供應本地市場。

根據《彭博》彙整的數據顯示，俄羅斯目前的汽油出口量平均約為每日10萬桶，在全球石油產品的交易總量中僅佔一小部分，鑒於國際局勢動盪，任何風吹草動都可能引發市場的劇烈連鎖反應。

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