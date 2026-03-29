荷姆茲海峽受阻！這國意外成「最大贏家」 24天吞一整年轉運量

美伊戰爭導致全球能源資產和原物料供應的危機。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續，伊朗實質封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），切斷了運載全球五分之一的能源市場，導致全球航運路線被迫改道。外媒指，巴基斯坦正迅速成為全球貿易的新樞紐，該國喀拉蚩港（Karachi port）今年3月僅24天就處理了8313個貨櫃，相當於2025全年貨量的總和，增幅高達1423％。

《techi.com》報導指出，2025年全年，喀拉蚩港處理了約8300個貨櫃數量。僅在2026年3月的前24天，這一數字就已超過預期，處理了8313個貨櫃，比上年同期增長了1423%。這一驚人數據揭示了全球貿易在關鍵海上咽喉失效時的轉向趨勢，也凸顯巴基斯坦在新貿易格局中的戰略地位。

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報導指，問題不再是巴基斯坦能否從這場危機中獲益，而是該國能否迅速擴大規模，從而將這種優勢轉化為永久性的結構性優勢。

巴基斯坦能迅速捕捉改道貿易流量，有三大結構性優勢，且並非偶然。首先是戰略地理位置，巴基斯坦緊鄰波斯灣，但並不在衝突區內。喀拉蚩港距荷姆茲海峽約400海里，既足以作為波斯灣貨物轉運的替代方案，又遠離關閉的港口如朱拜勒、達曼和哈馬德港所在的保險排除區。

第二是保險經濟學。這是分析師最容易忽視的因素。阿拉伯灣、紅海和曼德海峽均面臨實際威脅，而巴基斯坦沿海地區則未受衝突影響。自3月1日起，穿越荷姆茲海峽的船舶保險費用已增三倍。相比之下，巴基斯坦港口依然適用標準商業保險費率。對運輸商而言，這一保險成本差異每航次可達數十萬美元，是單靠地理位置無法解釋的決定性因素。

第三，港口基礎設施。多年來的中巴經濟走廊（CPEC）投資擴大了三大主要港口的容量。喀拉蚩港擁有30個泊位，負責巴基斯坦大部分海運貿易；卡西姆港提供17個深水泊位；瓜達爾港則投入16億美元建設深水港口，並新建9個多用途泊位，擴大阿拉伯海沿岸深水能力。

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