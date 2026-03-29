躺著賺！工程師揭「最輕鬆副業」 每月只花4小時能賺進4.7萬

William Butterton每月只花4小時經營副業，就能賺進4.7萬。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕別再以為輕鬆的被動收入只是幻想！在副業風潮興起之際，美國一名全職工程師透過設置自動提款機（ATM）與販賣機，成功打造接近「被動收入」的獲利模式，每月僅投入4小時維護，就能穩定進帳約1500美元（約新台幣4.7萬元）。

《商業內幕》報導，住在華盛頓州的電機工程師William Butterton，原本過著穩定生活，直到孩子出生後，開始尋找兼顧家庭與收入的副業機會。他與朋友於2022年投入ATM市場，初期每台設備約需5000美元（約新台幣15.7萬元）資金，包括機器成本與現金準備金。

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創業初期最大挑戰並非設備，而是尋找願意合作的銀行與設置地點。由於部分ATM業者涉及不法行為，銀行審核嚴格，好不容易才找到一家願意處理ATM交易的小型當地銀行。最終，他鎖定理髮店、美甲店等現金使用頻繁的場所設點，逐步建立營運基礎。

隨著經驗累積，兩人將事業擴展至販賣機，並成立「Viking Vendors」品牌。目前共擁有8台設備（5台ATM與3台販賣機），每月平均獲利約1500美元，其中主要收入來自ATM每筆約3美元（約新台幣94元）的手續費。

不過，William Butterton指出，販賣機的補貨與管理較為耗時，相較之下ATM更接近「低維護」的被動收入模式。他也提醒，竊盜與設備損壞仍是潛在風險，曾有機器遭竊，保險成本亦需納入考量。

目前他與夥伴每週僅需投入約1小時維護設備，仍能維持全職工作與其他副業。他表示，雖然有意擴大規模，但更重視時間與收入的平衡，他說「孩子的成長只有一次，而事業未來還有時間發展。」

不過他也指出，類似ATM與販賣機的「半被動收入」模式，近年受到關注，但仍需前期資金、地點選擇與風險控管，並非完全零投入的輕鬆獲利。

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