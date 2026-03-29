75歲阿北果斷提早退休「淪打工仔」 不後悔原因曝光

選擇早期退休的銀髮族正逐漸增加。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕提前領取了退休金，享受著「無悔的退休生活」。日本一名75歲阿北在56歲時利用公司早期退休優遇制度，結束了長達數十年的上班族生活。他選擇每週打工4天、僅上上午班的方式生活，卻不感到後悔，在晚年活出自己的理想生活。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年75歲的K先生（化名）回憶，當時公司因不景氣進行人員調整，他作為中層管理職，承受著巨大壓力，身心都感到疲憊。公司提供的額外退休金和個人存款，成為他決定提前退休的關鍵。公司提供的1800萬日圓（約新台幣353萬元）遣散費，加上他多年工作累積的2200萬日圓（約新台幣432萬元）積蓄，給了他擺脫困境的動力

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退休後，K先生在當地圖書館擔任兼職工作，主要目的是維持與社會的連結，而非單純為了收入。他說「從工作壓力中解脫後，每天能沉浸在書的世界，與讀者交流，生活非常充實。」

62歲時，他開始提前領取年金。雖然年金金額略減，但與兼職收入結合後，仍能在不動用手上約4000萬日圓（約新台幣786萬元）資產的情況下維持生活。K先生在68歲結束兼職，但他表示這段經歷讓他深刻體會到「以自己喜歡的方式工作」的快樂。

對於這一選擇，K先生坦言，如果繼續工作到法定退休年齡，經濟上可能更寬裕，但他更重視人生的充實感。他說「那12年能夠享受自己喜愛的工作，比金錢更讓我感到幸福。」

K先生同時強調，這份悠閒生活離不開妻子的支持。妻子全力支持他的決定，共同承擔家計，使他能安心提前退休。遺憾的是，妻子去年因病去世，他仍心存感激。

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