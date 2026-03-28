中東戰火「恐慌指數」創新高！道瓊、那斯達克跌入修正區間

那斯達克與道瓊已從2月的近期最高點跌逾10%，落入修正區間。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕雅虎財經報導，美國股市在人工智慧（AI）熱潮、更穩定的貿易環境與降息預期中進入2026年。標普500在1月底創下新高紀錄。然而，距第1季結束僅剩兩個交易日，情勢似乎變得嚴峻許多，幾乎所有資產都不對勁。

股市劇烈震盪，至於如何修復並不明朗。道瓊、標普500與那斯達克連5週下跌，創近4年來最長跌勢。道瓊已從2月10日的近期最高點跌逾10%，繼科技股為主的那斯達克與美國小型股羅素2000之後，跌入修正區間。由於標普500逾半數類股已陷入修正，因此該指數落入修正也為時不遠。

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被稱為華爾街「恐慌指數」（fear index）的VIX突破30，為1年來最高水準。債券殖利率飆漲，金價從1月創下的歷史高價跌掉500美元。比特幣徘徊在65000美元左右，國際股市表現再度遜於美股，市場已徹底排除降息的可能，2026年升息的機率，現在看似比降息更大。

地緣政治新聞持續攻佔新聞版面，國際能源價格上漲，專家認為，市場仍低估中東戰火帶來的風險。

華爾街日報報導，華爾街的交易顯示，伊朗戰爭的最壞影響尚未到來。Alpine Macro首席地緣政治策略師阿拉馬里烏（Dan Alamariu）表示，「恐慌高峰尚未到來。恐慌按其定義就是非理性的，市場不知道如何為其定價」。

荷姆茲海峽的持續封鎖，使中東石油實體交割的價格，已遠高於全球或美國的金融基準，該影響可能很快將波及全球各地。

盛寶銀行大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）指出，「在局勢升溫前離開波灣的油輪，基本已結束航程並卸貨，隨著進入市場的新供應有限，最初抑制油價飆漲的緩衝，正逐漸消失」。

Slatestone Wealth首席市場策略師波卡里（Kenny Polcari）也說，整體股市的基調變得非常負面，現在落入修正區間，而若在觸底前出現15%至20%的跌幅，其實並不讓人感到驚訝。

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