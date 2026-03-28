矮化台灣用豬制裁你？丹麥竟是我第3大豬肉進口來源 1年花掉23億

丹麥是台灣第3大豬肉進口來源。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕除了南韓在電子入境卡系統中將我國矮化為「中國（台灣）」之外，丹麥居留證也矮化台灣，將台灣人的居留證國籍註記為「中國」。外交部發言人蕭光偉24日抨擊丹麥政府扈從中國外交敘事，若丹麥未積極回應更正訴求，我方將採取反制措施。統計顯示，丹麥竟是台灣第3大冷凍豬肉進口來源，光是去年就買了7184.1萬美元（約台幣23億），比前一年暴增165%。

根據本報報導，丹麥政府自2024年便將居留證中的台灣人國籍由「台灣」改為「中國」。外長林佳龍近日於立法院院會答詢指出，此事持續交涉中，我國目前對應降低丹麥駐台代表及辦事處的特權，並協調G7在內歐洲國家協助，盼促使丹麥依循歐盟對我們交往的標準來進行。

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蕭光偉24日於外交部例行記者會表示，丹麥政府扈從中國的外交敘事，將旅居丹麥的我國人居留證國籍標記為「中國」的作法，不僅明顯違背歐盟外交政策與實踐，也有違民主與人權原則，外交部對此表達嚴厲譴責。

蕭光偉強調，如果丹麥政府未積極回應我更正訴求，續屈從中國壓力，我方將採取進一步反制措施。並呼籲丹麥政府早日提出我方可接受的解決方案，即刻改正對我國人居留證國籍欄位的錯誤註記。

至於丹麥若未改正，我方將採取何種反制措施，目前尚待觀察。

若從農業部的統計顯示，丹麥竟是我國第三大冷凍豬肉進口來源，去年從丹麥進口超過1.9萬噸，較前一年暴增196%，進口額為7184.1萬美元（約台幣23億），年增165%。

同時，去年也向丹麥買了42公噸的豬肉罐頭，價值20萬美元（約台幣640萬）；種豬進口為6公噸、價值35.1萬美元（約台幣1123萬）。由於進口數量大增，丹麥在我國豬肉相關產品的進口排名，從2023年的第4名躍升為2024年的第3名。

今年（2026年）前2月我國從丹麥進口的冷凍豬肉4686公噸，也比去年同期狂增133%；進口額1742.4萬美元（約台幣5.57億），年增110%，進口排名從2024年同期的第4名躍升為第3名。至於種豬及豬肉罐頭部分，今年前2月為零。

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