美超微高層涉走私輝達晶片 路透再曝中國大學與軍方關聯

美超微科技成為新聞頭條，該公司三名員工，包括聯合創始人梁見後被指控幫助將至少價值25億美元的美國人工智慧技術走私到中國。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美超微科技（Super Micro）上週成為新聞頭條，該公司三名員工（包括聯合創始人梁見後）被指控幫助將至少價值25億美元的美國人工智慧技術走私到中國。

路透查閱2025年和今年年初的公開招標文件，發現除了購買美超微伺服器的大學之外，還有兩所大學（其中一所與軍方有關）曾經尋求進行類似的採購，目前尚不清楚這兩起採購是否成功。

公開文件顯示，四所中國大學（其中兩所是為中國人民解放軍從事軍事研究的機構）從美超微購買搭載受出口管制輝達晶片的人工智慧伺服器。根據報導，專注於飛彈、衛星和機器人技術的哈爾濱工業大學（HIT）於2025年7月從超微電腦公司購買了一套包含八塊輝達A100人工智慧GPU的系統。

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北京航空航天大學也從事航空航天和國防研究，據稱該校於今年3月從輝達購入了一台機器學習工作站，該工作站配備了四顆輝達A100晶片。這兩所大學與中國工業和資訊化部，以及國防工業有緊密的聯繫。

早前媒體就指出，中國高校先前曾購買美超微等廠商生產的伺服器中受管制的輝達晶片。這種做法，尤其是一些與解放軍有關的機構的類似行為，可能會引發部分美國議員的擔憂。

週一，兩位美國參議員引用與超微半導體公司有關的三人被起訴一事，敦促商務部長盧特尼克將考慮暫停所有允許輝達先進人工智慧晶片和伺服器系統出口到中國或東南亞中間商的出口許可證。

輝達的A100晶片效能不如H200 AI GPU，美國總統川普最終允許H200 GPU在2025年底出口到中國。然而，潛在買家在獲得這些晶片之前仍然需要從聯邦政府獲得出口許可證，而且與解放軍有關聯的機構不太可能獲得批准。

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