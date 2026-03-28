三星2奈米「測試」後又被破功！見證台積電技術大幅領先

最新媒體報導，採用三星2奈米製程的Exynos 2600晶片組效率受到質疑。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日前三星2奈米GAA製程的良率才傳出達到60%，但最新媒體報導，採用三星2奈米製程的Exynos 2600晶片組效率受到質疑，而高通驍龍8 Elite Gen 5採用台積電的晶片，能源效率明顯優於競爭對手，證明台積電的晶圓代工技術領先其他廠商。

wccftech報導，經過專家測試後，Exynos 2600在Geekbench 6跑分測試中峰值「功耗」高達30W，比驍龍8 Elite高出40%。Exynos 2600 是三星首款採用2奈米GAA製程的晶片組，其先進的製程技術承諾比該公司先前的製程帶來更高的性能和能源效率。然而，最新的基準測試結果卻打破了這些說法，晶片組的峰值「功耗」高達30W，與某些筆記型電腦的功耗相當。

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YouTube頻道TechStation365對Galaxy S26、OnePlus 15 和 Motorola Signature三款手機進行了一系列測試，每款手機都搭載了不同的晶片組，其中就包括Exynos 2600。

儘管Exynos 2600的性能與驍龍8 Elite Gen 5不相上下，但其30W的峰值功耗卻令人擔憂，這表明三星的2奈米GAA技術仍需改進。

雖然上述功耗可能只持續了幾秒鐘，但它凸顯由於Exynos 2600處理器功耗增加，Galaxy S26在持續高負載運行時效能會相當差。即使在解壓縮測試中，Exynos 2600 的能源效率也沒有提升，峰值功耗高達13W，而驍龍8 Elite Gen 5和驍龍8 Gen 5 的功耗則「輕鬆」控制在5W以下。





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