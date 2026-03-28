油價大爆衝？胡塞武裝參戰 這條海峽恐遭封鎖2能源動脈全斷

「青年運動」武裝組織參戰，外界擔憂曼德海峽恐遭封鎖。（圖取自Visioner X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯胡塞武裝），28日宣布朝以色列發射彈道飛彈，代表該叛軍組織加入戰爭，外界憂心連接紅海與亞丁灣的全球航運要道-曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）恐遭封鎖，危及全球約9%的海運貿易，包括約20%的貨櫃運輸量及每年超過2兆美元（約台幣63.8兆）的貨物運輸量。一旦荷姆茲海峽及曼德海峽全癱瘓，油價恐飆漲，運輸成本增加，供應鏈將面臨延誤，地球上每個人幾乎都會受到波及。

葉門叛軍青年運動（胡塞武裝），宣布朝以色列發射彈道飛彈。圖為上街聲援伊朗的胡塞武裝人士。（美聯社）

綜合《彭博》等外媒報導，「青年運動」是伊朗支持的武裝組織，控制著葉門的大部分地區。為了回應以色列在加薩的戰爭，他們襲擊連接紅海南部和亞丁灣的曼德海峽附近的商船和軍艦，造成新冠疫情以來全球貿易的最大混亂。

請繼續往下閱讀...

隨著美以對伊戰爭的爆發，有關「青年運動」可能再次發動攻擊的猜測再次浮出水面。曼德海峽位於紅海南入口，寬29公里。全球約十分之一的貿易都要經過這裡，其中包括石油、天然氣以及往返亞洲和歐洲之間的貨櫃運輸。

幾個世紀以來，曼德海峽一直是東西方貿易的重要通道，它的名字意為「淚水之門（Gate of Tears），指的是這條水道危機四伏的暗礁和淺灘，以及由此產生的複雜水流、變幻莫測的風向。在「青年運動」發動大規模攻擊之前，全球約9%的海運貿易都要經過這裡，其中包括約20%的貨櫃運輸量，以及每年超過2兆美元的貨物運輸量。

來自中東和印度的原油、柴油、天然氣、其他石油產品和大宗商品仍然要經過紅海才能往返歐洲，因為它是最短的路線。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，西方對俄羅斯實施制裁，這使得紅海也成為原油反向運輸的重要通道，因為莫斯科現在將其大部分石油出口到亞洲。

「青年運動」領導人知道，現在荷姆茲海峽（中東進出港的另一條重要交通要道）已被伊朗封鎖，他們可以施加更大的經濟痛苦。

荷姆茲海峽和曼德海峽位置圖。（取自@MarioNawfal）

保持曼德海峽暢通對沙烏地阿拉伯至關重要，因為沙烏地阿拉伯一直以來都通過一條穿越阿拉伯沙漠的管道，將石油輸送到紅海港口延布（Yanbu），再由延布港裝載到油輪上，從而維持了其相當一部分的石油出口。許多油輪需要經過葉門裝載石油，然後再經由曼德海峽南下，最終抵達亞洲的客戶手中。

延布港石油裝載量的增加已成為石油市場的生命線，也是原油價格沒有進一步飆升的原因之一。沙烏地阿拉伯通過紅海港口的石油運輸量已達到該國戰前石油出口總量的約60%。

荷姆茲海峽和曼德海峽雖然不相鄰，卻是同一條輸油管上的兩個連續咽喉要道。如果荷姆茲海峽遭到破壞，石油將難以流出波斯灣；如果曼德海峽被封鎖，石油將難以運往歐洲；如果兩條海峽同時遭到破壞，整個輸油管將完全中斷。因此，兩條海峽同時遭到破壞遠比單獨遭到破壞危險得多。

由於荷姆茲海峽已被封鎖，曼德海峽也面臨風險，這將導致石油供應路線急劇收緊。油價可能上漲，運輸成本增加，而先前已因中斷而緊張的供應鏈將面臨進一步延誤。在這種情況下，地球上幾乎每個人都會受到影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法