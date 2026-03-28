月底不用吃土！7款Costco柯克蘭食品CP值超高快買起來

外媒指出，Costco 自有品牌的食品物美價廉，吸引不少消費者。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕月底到了，想省荷包不妨考慮Costco自有品牌柯克蘭（Kirkland Signature）的食品。外媒指出，Costco 自有品牌的食品廣受歡迎，因其物美價廉、口味一流而備受讚譽，品質甚至不遜於知名品牌，價格卻更實惠。

美媒《EatThis,NotThat!》報導，不少Costco 顧客認為柯克蘭的招牌食品，比知名品牌味道更好，並推薦 7 款柯克蘭食品。

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1、柯克蘭義式牛肉丸：想在家裡做出餐廳等級的肉丸，可以考慮買一包柯克蘭的義式牛肉味熟肉丸。

2、柯克蘭有機海苔：如果你愛吃海苔，快來試試這款有機海苔，連小孩都讚不絕口。

3、柯克蘭超優質香草冰淇淋：這款香草冰淇淋口味深受鐵粉推崇，有人宣稱吃一次就愛上。

4、柯克蘭招牌早餐三明治：這款三明治被網友認為是星巴克早餐三明治的平價版。

5、柯克蘭爆米花：顧客分享柯克蘭微波爆米花比其他知名品牌更好，CP值超高。

6、柯克蘭優質美式咖啡膠囊 K-Cup：柯克蘭的咖啡膠囊評價不錯，味道很好，口感順滑，價格比星巴克便宜很多。

7、柯克蘭雞塊：這款商品被認為比連鎖快餐店福來雞（Chick-fil-A）的雞塊好吃，而且在家用氣炸鍋就能快速上桌享用。

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