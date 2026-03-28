電支生死鬥3》LINE Pay電支298萬鐵粉速歸隊 轉帳儲值輾壓對手

國內行動支付龍頭LINE Pay（7722）旗下電子支付LINE Pay Money上線後，展現強勁的爆發力，圖為LINE Pay經營團隊（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內行動支付龍頭LINE Pay（7722）旗下電子支付LINE Pay Money上線後，展現強勁的爆發力，截至2026年1月底，298萬戶單月創造超過48億元交易量、好友轉帳金額逾70億元，儲值金額達97億元，單月轉帳與儲值金額均為全台電子支付之冠。

LINE Pay本月召開法人說明會，2025年全年交易量突破8680億元，全年營收78.7億元、年增25%；因新成立電子支付LINE Pay Money，導致期初成本增加，2025年全年稅後淨利5.07億元、年減21.6%，每股盈餘（EPS）7.46元。LINE Pay已訂下2026年全年交易量突破1.01兆元、年增16%；全台支付據點預期成長12%達74萬處，並帶動用戶數成長至1,460萬戶的短期目標。

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LINE Pay 目前全台用戶數超過1,360萬戶、超過2,100萬張銀行卡綁定LINE Pay，全台支付據點超過66萬處，去年底LINE Pay Money電支服務上線後，短短3個月即有爆炸性成長，但法人仍極度關注，在目前沒有一家電支業者轉虧為盈的狀況下，LINE Pay Money何時可實現獲利，為母公司LINE Pay貢獻獲利？

LINE Pay Money總經理張修齊指出，電支業務上線至今僅有3個多月，但在支付、轉帳與儲值金額均有不錯的成績，預期後續在代收代付業務的財務表現可穩定獲利，部分信用卡交易移轉至電支業務也會有快速的成長，他強調，雖然不方便在法說會上「說得太滿」，但隨著各項數據成長，電子支付長期獲利並非大問題。

張修齊強調，目前的LINE Pay Money經營重點，在於錢包如何帶來更多效益？他表示，未來的業務重點，包括透過電子支付執照提供的「轉帳、儲值、生活繳費」等新功能，以及未來的「跨境交易」與「金融產品合作」，來提升錢包的交易頻率，進而帶動母公司的財務績效。只要是金管會許可、同業已有在做的業務，都會加速跟進；具創意的新業務，也會在與主管機關溝通後儘快上線。

從近來LINE Pay Money推出的「分攤付款」與「好友推薦」行銷活動，就可發現其衝刺開戶數，及提升用戶儲值、轉帳的企圖心。6月底前LINE Pay Money用戶只要在平日使用「分攤付款」功能，每月達2次且每筆分擔總金額滿100元、每次邀請3人以上進行轉帳，成功收款者即可獲得LINE POINTS 66點，每月皆達成條件，可月月領取點數回饋。若用戶成功推薦好友開通LINE Pay Money帳戶，雙方可分別獲得LINE POINTS 點數及優惠券回饋。

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