小心特斯拉！曹興誠示警3大麻煩

聯電創辦人曹興誠。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠再度針對特斯拉投資前景發表看法，指出指出近3個月市場出現多項變化，使其投資風險較先前顯著上升，提醒投資人需審慎評估。

特斯拉。（路透）

曹興誠在臉書「曹興誠八不居士」粉絲專頁發文，表示特斯拉的投資風險升高，投資人應多加注意。他早在去年11月30日即曾發文提醒外界關注特斯拉的投資價值，但特斯拉近3個月來的發展，讓他感覺投資特斯拉的風險升高不少，為了避免前文誤導大家，不得不再發一文，提醒大家注意。

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他指出，首先是輝達（NVIDIA）在今年1月推出新一代自動駕駛AI平台，並與賓士（Mercedes-Benz）、比亞迪（BYD）、現代汽車（Hyundai）及日產汽車（Nissan）等傳統車廠合作，形成競爭態勢，，打破了特斯拉在全自動駕駛上的壟斷地位。

曹興誠認為，此舉可能削弱市場對特斯拉在全自動駕駛領域的領先預期，進而影響其高本益比（P/E ratio）的支撐基礎，原因是大家以為它在全自動駕駛上佔有壟斷的地位。這個壟斷地位一旦被打破，P/E 當然會縮減，股價也會下跌，此風險一。

其次，特斯拉最近宣布它要投資興建2奈米超大規模的晶圓廠，並說要在3年內完成；這是完全不靠譜的狂言。如果特斯拉真的砸錢下去，會面對多年的延遲和虧損，其股價不可能不受到負面的影響。

第3，馬斯克（Elon Musk）宣布，要把他2023年創立的xAI公司從底層架構開始全面重新打造；因為xAI 當初的建構方式並不正確，其開發的AI編程工具表現極差，完全無法與其他AI競爭。

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曹興誠指出，目前xAI的11名創始人走掉了9個，馬斯克必須招募人才重整旗鼓。原定xAI與特斯拉在機器人上面的深度合作勢必遭到延遲，這當然也會影響特斯拉的估值。

他表示，馬斯克是百年難得一見的工程奇才。他能發射火箭再加以回收，因此能以低成本大量發射衛星、建立低軌通訊星鏈；他能發展電動車、機器人、AI，並且把晶片植入大腦，讓人腦直接和電腦連接。這項稱為Neuralink的技術未來在醫療和擴展大腦功能方面可能大放異彩。

但曹興誠說，天才歸天才，一個人的精力終究有限；做的事一多疏漏與拖延就難免。即使我們崇拜、信仰天才，但投資還是要謹慎。天才摔跤，再爬起來就是，但很多人投資如果遭遇鉅額虧損，可能承受不起。

曹興誠提醒，真能「千金散盡還復來」的人畢竟不多，「投機不成牢裡坐」的人倒是不少。蔡歪元進去了，柯污哲被判刑了，後面排隊的還有一大堆，我們且拭目以待；當然這是題外話。

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