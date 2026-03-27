Uber Eats攜手全聯啟動公益物資補給 守護兒少日常需求

Uber Eats攜手全聯福利中心 與中華育幼機構兒童關懷協會，共同發起「全心全Eats．童心相連」活動。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在兒童節前夕，Uber Eats攜手全聯福利中心與中華育幼機構兒童關懷協會（ CCSA ），共同發起「全心全Eats．童心相連」公益行動，針對全台17家兒少安置機構展開物資補給，為孩子們的日常生活提供實質支持。

此次行動由Uber Eats全額捐贈物資，全聯則提供門市揀貨支援。捐贈內容除了來自平台數據分析、精選消費者在Uber Eats App上於全聯商家點購的「TOP 10」熱門品項，包括金針菇、鴻喜菇、洋蔥、豆腐、娃娃菜等生鮮食材，也結合CCSA彙整的實際需求清單，納入洗衣粉、洗髮精及米麵等民生用品，總價值超過30萬元。

請繼續往下閱讀...

此外，全聯也加碼提供福利熊、水果探險隊系列玩偶與文具，讓孩子在生活物資之外，也能獲得情感上的陪伴。

活動首站選在新北市永和的安置機構，Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣表示，透過將平台熱銷生鮮雜貨送往全台安置機構，希望讓關懷更貼近孩子的日常需求，也感謝全聯提供17家門市的揀貨支援，使整體行動順利推進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法