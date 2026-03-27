金價大跌快2成超級甜？這國民眾排隊瘋搶

黃金是越南人相當喜愛的理財工具之一。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕自 2 月 28 日美以對伊朗展開軍事行動以來，金價已下跌約 16%，吸引不少人進場，越南大型珠寶連鎖店寶廷明珠（Bao Tinh Minh Chau，音譯）在週三（25日）因警方檢查而關閉多家門市後，週四（26日）中午恢復營業立刻擠滿人，即使祭出限購令，也無法擋住購金人潮。

綜合越媒報導，寶廷明珠被政府當局進行檢查一天後，26日重新開門營業，其中一家門市開門僅15分鐘，已經有大約70名顧客在排隊等候，而且購金人潮源源不絕，絲毫沒有受到調查事件的影響。

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儘管顧客眾多，這家金飾店仍祭出限購措施，每人最多只能購買 2 枚金戒指，門市經理表示，「今天出售的是 1 兩和 2 兩的金條，半兩的已經售罄。單筆交易超過 2000 萬越南盾（約台幣2.4萬）必須透過轉帳付款。」

61 歲、居住在羅德街（Lò Đúc）的阮女士表示，自己十多年來一直在該店買賣黃金，從未遇過短斤少兩，當金價下跌時，她仍選擇排隊加碼購買。

還有不少人是出於好奇與打聽情況而前來，想看看店家被檢查後，買賣情況變得如何。25 歲的黃河（Hoàng Hà）說：「我爸媽是這裡的老客戶，他們想知道今天的交易情況如何，所以叫我來排隊看看。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 強調，過去幾周，黃金被當作一種流動性資產拋售，用來應對其他市場的波動和追加保證金需求；但在當前水平下，黃金對投資者而言看起來更像是一個價值配置機會，這也是它重新受到青睞的原因。

不過，他說，各國央行對油價推動的通膨保持警惕，偏鷹派立場仍像一個沉重的蓋子，壓制着黃金進一步上行的空間，使任何反彈都明顯受限。

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