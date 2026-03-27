HOYA BIT推出AI Agent產品 降低加密貨幣進入門檻

HOYA BIT發表「AI Native Exchange OS」領攻普惠金融。圖為創辦人彭云嫻。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日正逢AI EXPO Taiwan 2026，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻在大會中正式發表旗下第一個AI Agent產品「AI Native Exchange OS」，未來投資人只需對話，就可以完成價格查詢、資產總覽、價格提醒設定乃至實際交易確認。

在全球，受全天候交易與美國法規建立的推力影響，加密貨幣已從投資選項演變為全球金融基礎建設，不過因術語多等因素，加密貨幣領域並不好入門。彭云嫻指出，很多台灣投資人並非不想參與，而是從來沒有量身打造的入口，這正是決定將AI Agent帶進交易所的原因。

請繼續往下閱讀...

HOYA BIT說明，「AI Native Exchange OS」上線後，投資人僅需要用自然語言如常對話，就可以完成詢價等功能，所有操作在單一對話介面一次到位，宣告台灣加密貨幣產業正式進入AI驅動的全新時代。

因應台灣進入超高齡社會，彭云嫻也提出「普惠金融四部曲」，透過「AI Native Exchange OS」降低進入加密貨幣領域的門檻。

１、第一步：降低知識門檻：AI Native Exchange OS化身用戶的隨行家教，整合即時行情、新聞與知識檢索，以動態知識注入技術提供精準說明，將艱深術語即時轉化為易懂的日常語言。

２、 第二步：降低使用門檻：透過AI Native Exchange OS，可用自然語言就能完成操作，也可由產品輔助規劃更合適的投資組合。

３、第三步：降低服務成本：透過AINative Exchange OS 自動化處理客服詢問、身分驗證、出入金查詢等高頻標準化流程，大幅降低人工作業成本，讓平台有能力以更低的門檻服務更廣大的用戶群。

４、第四步：提升保護能力：AI Native Exchange OS 內建異常交易與詐騙情境辨識機制，能在風險發生前主動預警；針對高風險操作，則保留人工審核，透過AI與人工協作，為用戶打造更即時、更可靠的安全防線。

彭云嫻表示，AI Native Exchange OS 只是平台升級的一部分，更重要的是讓服務突破傳統邊界，真正支援每位用戶更安全、順暢地參與數位金融，也希望HOYA BIT成為台灣數位金融基礎設施不可或缺的一環。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法