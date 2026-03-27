乾杯去年每股賺4.2元 創近5年新高

乾杯今天召開董事會，通過2025年全年合併營收達46.49億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕乾杯（1269）今天召開董事會，通過2025年全年合併營收達46.49億元，年增2.99%，改寫歷史次高；受惠於海外事業體質改善奏效，全年稅後淨利8,618萬元，較前一年度成長逾4倍，每股盈餘4.2元，創近5年新高。

董事會同步決議每股配發現金股利4元，配發率達95.2%，以27日收盤價65.6元計算，現金殖利率達6.1％。

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乾杯集團表示，2025年集團全年獲利顯著回升，主因為中國事業精實策略奏效，轉虧為盈並開始穩定貢獻獲利，集團整體獲利明顯改善。

此外，新布局的英國事業雖仍處品牌紮根階段，隨知名度提升，下半年營收已倍增成長，有效減輕整體負擔，扭轉集團上半年虧損局勢，全年獲利回到正軌。

展望2026年，乾杯集團持續推進多品牌與營運布局，台灣市場全年目標新開10家門店，並以「黑毛屋」與「牛舌佑介」為主力展店品牌。旗下燒肉業態進行策略性優化，強化品牌價值競爭力。海外市場方面，集團持續提升中國大陸與英國事業經營效益，並積極布局東南亞，以馬來西亞作為首站，持續擴大全球版圖。

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