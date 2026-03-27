手機漲價、消費衰退壓抑市況 神腦今年保守

神腦預估，今年整體新機銷售將較2025年衰退。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今年消費性市場變數頗多，尤其3C產品受記憶體漲價、戰火影響景氣衝擊，尤其壓抑。3C通路商神腦（2450）今日指出，受記憶體缺貨影響，今年手機漲價不可避免，加上消費市場動能放緩，營運看保守，取穩中求進策略；手機漲價指標需看9月Apple的iPhone售價。

神腦2025年營收見成長，不過毛利率、獲利表現皆較2024年衰退。神腦說明，主因是去年第四季大量出貨iPhone給毛利較低的電商平台所致，今年也將強化產品組合，提升高毛利產品與自有品牌MK配件、sakuyo保健品貢獻，以期拉升毛利與毛利率。

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今年因AI需求排擠導致記憶體缺貨價漲，中階手機成本受影響約10%至20%、旗艦機種則約5%至10%，終端售價陸續開始調漲。神腦指出，目前Apple手機售價尚未上漲、預期官方會透過供應鏈管理吸收成長，不過受預期心理影響，iPhone 17 pro已經開始缺貨，Android（安卓）漲價趨勢較為明顯，預估整體手機銷售市場將比2025年的530萬台更衰退，最好成果也僅年持平。

此外，神腦也說，由於新機漲價，二手機銷售成長趨勢明顯，預期今年二手機銷售將顯著成長，尤其神腦耕耘二手機市場已久，在資料清除、整新都有完善趨勢，可望藉機拓展；不過因中東戰火導致航運、保險成本提升，回收價格也受到影響，不過仍正向看整體二手銷售動能。

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