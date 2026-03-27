消費者股票信心續跌下探3年低點 民眾感受與經濟數據呈脫鉤

儘管台股持續高檔，買股信心指數卻下探逾3年低點，呈現與民眾感受脫鉤的現象。（央大台經中心提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心（台經中心）今公布今年3月消費者信心指數（CCI）總指數62.3點，月減4.28個百分點，其中，以股票投資時機下降最多，本月調查22.88點，儘管台股持續高檔，買股信心指數卻下探逾3年低點，呈現與民眾感受脫鉤的現象。對此，學者指出，漲股集中在AI相關股，沒參與到的散戶感受自然有不同的感受，另一方面，股市處於高檔，民眾也在評估逢低買進的時機。

消費者信心指數以100為信心強弱的分水嶺，指數高於100偏向對未來經濟樂觀，低於100則趨向保守悲觀。六項指標均呈下降，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機，以及購買耐久性財貨，從絕對水準來看，六項指標偏向悲觀。

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「未來半年投資股票時機」本月下降幅度最多，本月調查22.88點，月減5.58點。 中央大學經濟系教授姚睿說明，台股指數與民眾信心呈脫鉤現象，觀察呈漲勢的個股幾乎集中在AI（人工智慧）的高價股，這些高價股權值比重高，其漲勢也拉動了台股總指數的表現，但其實非常多非AI個股尚在盤整中，超過5成是在傳產領域，所以股民沒有投資AI股、不敢買高價股，就沒參與到這股大多頭，所以部分民眾感受上是與參與AI股投資的民眾在感受上是非常不同。

姚睿續說，漲勢高的個股仍有基本面，去年全年賺超過一個股本的個別公司非常多，營運獲利強勁，很多散戶、股市小白判斷自己不擅於技術操作，就會乾脆選擇買入ETF，甚至是定期定額，也源源不絕將部分薪資貢獻在股市上，近期以來外資持續撤出幾千億元，但是內資散戶勇於參與投資。

台經中心執行長吳大任說明，還有一個面向可觀察，調查問卷是詢問民眾未來半年是否是好的投資股票時機，通常股市高檔時，民眾會擔心自己是最後一隻老鼠，在高檔買了就被套牢，「不見得是真的對股市失去信心，而是認為現在這麼高，可能已經不是好的投資時機」，反而在等待低檔回接。

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