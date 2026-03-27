台灣青年財務拉警報 yes123：4成青年勞工「入不敷出」

憂心現在青貧、未來老貧？yes123求職網進行「青年勞工生活甘苦調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕通膨壓力持續、薪資成長有限，台灣青年面臨事業家庭２頭燒，財務日益艱困。根據yes123求職網的最新調查，高達40.2%的39歲以下勞工呈現「入不敷出」的財務赤字窘境，甚至22.4%存款掛零，淪為「零存族」，凸顯青年世代正面臨嚴峻的生存壓力。

台灣真的存在「青貧族」嗎？yes123求職網日前進行「青年勞工生活甘苦調查｣，結果發現，目前青年勞工平均存款僅約14.9萬元，若遭遇突發失業，以現有存款與支出估算，平均僅能支撐約2.6個月，整體財務緩衝能力明顯不足；更值得注意的是，有22.4%的受訪者自承為零存族」，個人「沒有存款（0元）」，33.4%的人坦言若突然失業，完全無法支撐生活開銷。

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除了收入難以追上支出，負債問題也同步惡化。調查顯示，高達72.7%的青年勞工目前背負債務，其中44.4%更直言已造成沉重經濟壓力。分析負債來源，以學貸（47.6%）居首，其次為信用貸款（43.7%）、卡債（37.8%）及車貸（24.4%），反映青年在求學與生活階段即累積財務負擔，進入職場後難以翻身。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，儘管疫情影響已趨緩，最低工資「十連升」已提高至2萬9500元，但通膨推升生活成本，加上房租與外食費用持續上漲，實質薪資成長有限，使青年難以累積資產；再加上過去「22K低薪」與非典型就業影響仍在，導致財務體質長期偏弱。

此外，分析此次調查結果，由於求職無方向感，加上調薪步伐緩慢，以及工時長、過勞等問題，青年勞工除了經濟壓力大，家庭與事業難以兼顧，一旦又自認「入錯行」，最終將出現「一高、兩低、三不」的窘境，雖擁有「高」學歷，但學非所用、有志難伸，導致工作成就感「低」、薪資滿意度「低」；後續更引發買「不」起房，以及「不」結婚、「不」生小孩的念頭。

楊宗斌建議，面對高壓財務環境，青年應及早建立理財觀念，採取「收入先扣除儲蓄與投資，再進行支出」的方式，並善用複利效果逐步累積資產。同時也呼籲政府持續推動產業升級與薪資提升，從結構面改善青年低薪與高負擔問題，避免青貧危機進一步擴大。

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