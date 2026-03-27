顏慧欣家屬婉拒一等功績獎章及撫恤金差額 盼政府重視入CPTPP實質作業與國家談判人才培育

顏慧欣另一兼任職務，台灣美國事務委員會主委的相關資料，還高掛於外交部官網。

（截自外交部官網）

〔記者歐祥義／台北報導〕根據透露，顏慧欣家人認為女兒已過世，婉拒行政院頒發的一等功績獎章，同時也謝辭政院好意發給的撫恤金差額，顏家認為調查霸凌與否的真相已無濟於事，但政府應重視我國加入CPTPP實質作業流於敷衍，還有建立國家談判人才培育與制度，才能告慰顏慧欣在天之靈。

顏慧欣在2月19日向行政院長卓榮泰請辭，3月12日辭世，經貿談判辦公室（OTN）官網已迫不及待把顏慧欣副總談判代表的資料下架；反觀顏慧欣另一兼任職務，台灣美國事務委員會主任委員的人事資料與資料還高掛在外交部官網上，顏慧欣在OTN的處境不言而喻。

請繼續往下閱讀...

顏家友人指出，顏慧欣已然辭世，再領一個一等獎章，徒增雙親傷感，顏家已婉拒；另外，顏慧欣的辭呈是2月19日生效，撫恤金就算到當天為止， 行政院好意要算到過世那天，另外加發的差額撫恤金，也已被顏家婉拒。

顏家友人表示，顏慧欣在辭呈中，向卓榮泰提醒的的二點憂慮，都是有關國家整體制度與競爭力的重點，這些都比調查是否排擠真相還要重要，希望府院高層能重視。

一是我國多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；顏慧欣在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。

其次，經貿談判辦公室自2007年設立至今已逾十八年，肩負如此重要的任務，卻仍屬任務編組性質，且完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才出現嚴重斷層；在決策流程與公文查考制度上，也有待強化。職雖一再提出建言，但始終未獲接納。對於行政院將委請外部委員調查霸凌的真相，顏家友人表示，這不止牽扯到現職O T N同仁的身心健康，更攸關是否能找到接替人選。

顏慧欣剛辭世，行政院經貿談判辦公室官網已迫不及待把她名字拿掉，顏慧欣在此單位的處境不言而喻。（截自行政院經貿談判辦公室官網）

相關新聞：

顏慧欣生前傳遭經貿辦職場霸凌 卓榮泰下令調查給家屬交代

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法