核三再運轉計劃今送核安會！下一關自主安檢也要送審

台電今日正式將核三再運轉計劃送核安會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電今（27）日正式提交核三廠再運轉計畫至核安會審查。台電強調，本次係依法辦理相關程序，再運轉計畫經核安會審查通過「也不能」立刻運轉發電，後續尚需完成自主安全檢查，通過核安會審查並換發運轉執照，才能啟動發電。

台電說明，核三再運轉計畫已獲經濟部核復同意提送核安會，台電今日依「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16-1條規定正式提交核安會審查，其內涵包括五大部分：機組現況與計畫排程、人力配置及訓練、設施再運轉工項及定期維護、運轉期間規範之規劃、品質查證及稽查計畫。

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台電強調，再運轉計畫針對核電廠執照屆期後重新運轉所需的整備作業，後續仍需進行自主安全檢查。

台電說明，自主安檢約需18至24個月，完成後也須提送自主安檢報告至核安會審查，且審查所需時間由核安會決定，獲審查通過並同意換發運轉執照後，才具備運轉資格。台電刻正進行自主安檢，將持續堅守「核安第一」前提依法嚴謹作業。

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