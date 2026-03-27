中東局勢反覆、新台幣上演逆轉秀，盤中翻升暫收31.871元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國與伊朗短期內難以達成停火協議的疑慮升溫，拖累美股收黑、美元指數走強，週五台北股匯市同步承壓開低。不過，隨後美國總統川普表示，應伊朗要求將談判期限延長10天，加上出口商進場拋匯支撐，新台幣兌美元匯率由貶轉升，中午暫收31.871元，升值3.4分，台北外匯經紀公司成交量為7.23億美元。

中東情勢反覆，帶動國際油價震盪，也加劇金融市場波動與投資人觀望氣氛，進一步推升美元表現。美元指數於亞洲電子盤一度衝高至99.96、逼近100大關，其後小幅回落至99.81附近整理。

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在美元偏強格局下，主要亞幣普遍承壓。新台幣早盤以31.93元、貶值2.3分開出，隨即下探至31.984元，惟在32元整數關卡前匯價迅速反彈，盤中最高升抵31.855元，上演貶翻升戲碼，午後能否持續維持升值走勢仍要觀察外資動向以及美元走勢。

其他亞幣方面，日圓兌美元匯率持續在159至160區間震盪；韓元兌美元匯率仍停留在金融海嘯以來低檔水準，但先是急貶到1512、再急升至1503，波動劇烈。

匯銀人士指出，在中央銀行守穩32元整數關卡後，可見出口商逢低拋匯意願明顯升溫，對新台幣形成支撐。不過，由於中東局勢尚未明朗，外資資金動向仍偏向匯出，預期短期內新台幣匯率將維持在31.8元至32.2元區間震盪整理。

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