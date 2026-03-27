搶攻旅居商機 外籍勞工在7-ELEVEN小額匯款繳費送購物金

滿足海外來台工作者及學生的金融、通訊加值服務需求，7-ELEVEN結盟「數位至匯」數位匯款平台APP，印尼、菲律賓、越南在台工作者只需透過熟悉的 IndoGo、GoPadala、GoVN 三大 APP 進行小額匯款，持手機繳費條碼或透過ibon列印小白單即可在7-ELEVEN櫃檯繳費。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕滿足海外來台工作者及學生的金融、通訊加值服務需求，7-ELEVEN結盟「數位至匯」數位匯款平台APP，印尼、菲律賓、越南在台工作者只需透過熟悉的 IndoGo、GoPadala、GoVN 三大 APP 進行小額匯款，持手機繳費條碼或透過ibon列印小白單即可在7-ELEVEN櫃檯繳費。

7-ELEVEN自4月2日至4月30日推出「來台工作者ibon繳費贈購物金」活動，外籍工作者只要就近到全台逾7200家門市完成一筆匯款繳費，完成交易後就送10元7-ELEVEN購物金，10元購物金即透過APP推播即時發送，點開通知即可領取使用，回饋無上限。

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觀察海外來台學生通訊使用預付卡的比例高，7-ELEVEN推出「來台學生門市預付卡儲值」服務，提供已成為預付卡用戶的來台學生，可就近到全台7-ELEVEN門市透過ibon機台進行儲值服務，只要輸入手機電話號碼即可快速認證儲值。

統一超商表示，7-ELEVEN近年持續以人、店、商品與服務滿足快速成長的國際消費新勢力，每年持續有逾百萬人次的國際觀光客、來台工作者、新住民、在台學生體驗7-ELEVEN各項生活服務，創造嶄新「旅居商機」。

觀察眾多服務之中，跨海小額匯款需求量大，7-ELEVEN自2019年響應政府政策，發揮ibon服務多元與便利優勢，持續串聯合法的小額匯款平台提供服務，2025年使用人次更快速成長超過25%，顯見來台工作者對7-ELEVEN的信賴。

同時根據金管會2025年上半年統計，來台工作者人數已達74萬2254人，海外小額匯兌業務交易金額總計約603億元，來台工作者海外匯款需求將持續擴增。

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