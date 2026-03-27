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焦點股》華通：低軌衛星題材護體 股價急拉逾7％再創波高

2026/03/27 09:55

華通獲得三大法人積極買進，股價再創波高。（取自官網）華通獲得三大法人積極買進，股價再創波高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕低軌衛星產業前景發燒，本週大盤拉回，低軌衛星相關概念股獲得資金進駐，PCB廠華通（2313）為低軌衛星PCB板霸主，最大客戶SpaceX即將進行IPO，募資上看750億美元，高於市場原估值500億美元，華通連兩日獲得三大法人進場大買，今日早盤開低後立刻急拉，大漲逾7%，再創波段新高。

截至9:45分左右，華通股價大漲7.33%，暫報263.5元，成交量逾8.14萬張。

法人指出，Space X產品將進行產品換代，加上新火箭開始發射，除了PCB板材全面升級外，火箭搭載量翻倍提升，有望帶動華通明年營收成長更為強勁，華通為衛星板最大供應商，在主要客戶SpaceX的太空板市佔率高達90%，並拿下第二家低軌衛星客戶，太空PCB板也幾乎由華通獨供，在低軌衛星新客戶效應加上新產能加持，低軌衛星營收規模持續擴大，預估新一代衛星性能將大幅提升，使用的太空PCB板規格升級、面積也明顯放大，將進一步推升公司相關的營收規模及利潤貢獻。

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