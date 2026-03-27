黃金跌不停了！分析師：恐摜破「這價位」

週四（26日）黃金價格下跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四下跌，受到美元走強及油價上揚的雙重影響，使市場對通膨的擔憂仍在，並維持對高利率的預期；同時，市場參與者重新評估中東停火的可能性。

現貨黃金下跌2.7%，報每盎司4384.38美元；美國4月交割的黃金期貨則收低3.9%，報4376.3美元。

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美元小幅走高，使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言變得更昂貴。

Kitco Metals高級分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示，黃金受到利率走高及通膨擔憂的壓力，「若衝突持續，金價可能跌破4000美元；若停火並出現降息預期，金價則可能回升至5000美元附近。」

儘管黃金向來被視為對抗不確定性及通膨的避險資產，但在高利率環境下，其吸引力往往下降，因為利率上升提高了持有黃金的機會成本。油價上漲則反映市場對中東衝突可能延長的擔憂，增加供應中斷風險；能源價格上升可能加劇各國的通膨壓力。

一名伊朗高層官員告訴路透，美方提出的結束近4週戰事的方案「片面且不公平」。同時，美國總統川普表示，伊朗允許10艘油輪通過荷姆茲海峽，作為談判中的善意表現。

自2月28日美國與以色列對伊朗發動戰事以來，黃金價格已下跌17%。

其他金屬方面，現貨白銀下跌5%至每盎司67.71美元，白金下跌4.2%至1839.67美元，鈀金下跌5%至1352.82美元。

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