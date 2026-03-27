記憶體被錯殺？大摩曝 : 採購量並不會減「這句話」點出關鍵

記憶體被錯殺？大摩喊話，urboQuant技術被過度解讀。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（大摩）指出，近期記憶體族群遭到拋售，主因市場誤解Google TurboQuant技術，錯把「效率提升」當成「需求下降」，形成典型認知偏差。事實上，該技術旨在擴展模型能力，而非削減記憶體採購，對整體儲存需求影響有限。

據報導，在AI推動下，DRAM已從供給寬鬆轉為結構性緊缺，記憶體正成為AI基礎設施的核心瓶頸，當前市場悲觀情緒明顯被放大。因此，大摩在最新報告中維持對美國記憶體股的「超配」評級，認為此波下跌更接近獲利了結，而非產業週期見頂。

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該行強調，市場正用傳統週期股的邏輯，錯誤解讀一個由AI驅動的結構性供需失衡。

針對引發市場恐慌的Google TurboQuant技術，分析師摩爾（Joseph Moore）指出，這屬於漸進式優化，主要用於擴展上下文視窗、提升模型效能，而非降低記憶體需求。市場流傳「記憶體用量減少6倍」的說法過於誇大，實際上對儲存市場並無實質衝擊。

從技術層面來看，關鍵的KV Cache仍依賴高頻寬記憶體（HBM），其容量並未改變；即便進行卸載，也會轉移至機架內LPDDR5記憶體，整體容量仍是固定的。效率提升主要是讓模型能處理更長上下文與更複雜任務，而非節省硬體需求。

大摩也引用Google過往案例指出，Gemini 1.5 Pro曾測試高達1000萬token的上下文，但因成本過高未正式推出。隨著優化技術成熟，未來反而會推動更高算力與更大記憶體需求，而不是削減。

更關鍵的是，AI正在「吞噬產能」。報告指出，AI對DRAM的需求已擠壓其他終端市場，導致PC與智慧型手機出現記憶體供應瓶頸。過去市場認為DRAM存在過剩的緩衝空間，如今已完全消失。

隨著高頻寬記憶體（HBM）需求持續爆發，加上下一代架構如Rubin Ultra將進一步推升容量需求，記憶體供給將長期處於緊張狀態。同時，機架級LPDDR5與企業級儲存需求也同步成長。分析師認為，AI資本支出年增超過50%，且占比持續擴大，使供給擴張難以追上需求成長，這與過去由手機與伺服器3%至5%成長所驅動的週期完全不同。

報告也提到OpenAI暫停Sora服務的案例，認為這反映算力與儲存資源不足的現實。在token需求以雙位數週增的背景下，算力與記憶體供給遠遠跟不上；因此，這樣的供需結構下，大摩認為，市場難以長期維持悲觀，對於供不應求的產業而言，當前估值仍具吸引力。

在個股方面，大摩利給予美光科技目標價520美元（牛市700美元、熊市240美元），並預期2026年獲利與毛利率將顯著提升，對於SanDisk則給出690美元目標價。

大摩指出，2家公司在目前獲利水準下，自由現金流收益率可達15%至25%。即便考慮週期波動，只要高獲利維持兩年以上，就足以支撐股價進一步上漲。

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