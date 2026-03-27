貝森特：即將啟動荷姆茲海峽船隻保險計劃

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，一項旨在促進荷姆茲海峽航運的美國保險計劃即將啟動，此舉可能有助於恢復世界大部份石油和天然氣供應的流動。

《彭博》報導，美國總統川普（Donald Trump）幾週前首次宣佈，美國國際發展金融公司（U.S. International Development Finance Corporation，DFC）將提供保險擔保和海軍護航，以幫助確保油輪和其他船隻安全通過海峽。

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儘管這項計劃早在3月3日首次公佈，但沒有任何證據表明有任何受益於這項計劃的船隻通過了荷姆茲海峽。荷姆茲海峽是全球約5分之1的石油和天然氣運輸的要道。

貝森特表示，石油市場供應充足，已採取措施，確保滯留在海上的石油供應能夠進入全球市場，這些果斷的行動，例如發展金融公司與中央司令部（Central Command）合作推出的海上再保險計劃，將很快為行經波斯灣地區的托運人提供前所未有的安全保障。

貝森特發表上述言論之際，人們愈來愈擔心伊朗戰爭期間油氣價格飆升，以及即使衝突結束後能源供應衝擊仍將持續的風險。川普先前威脅要打擊伊朗的發電廠，作為回應，伊朗誓言將「徹底封鎖荷姆茲海峽」，並襲擊當地的能源設施。

儘管川普週四表示，德黑蘭允許10艘油輪通行，然而自2月28日戰爭爆發以來，商船大多避免穿越荷姆茲海峽。伊朗的攻擊也破壞了該地區的煉油和天然氣加工基礎設施，導致部份供應中斷，進一步增加了迅速解決問題的可能性。

船舶保險仍然可行，但成本非常高昂。勞合社（Lloyd's of London）的保險市場將繼續提供保險服務，執行長蒂爾南（Patrick Tiernan）表示，對於行經這條水道的船隻而言，伊朗致命軍事打擊的威脅才是船隻航行該海峽的主要障礙，而不是缺乏保險。

貝森特認為，波灣地區的油輪運輸正開始增加，未來幾天只會繼續增加。今天可以看到進出波灣的船隻活動愈來愈多，比昨天要多得多，而這只是個開始。相信即使在美方確保海峽安全之前，航運量也會繼續逐日成長。

不斷上漲的石油和汽油價格有可能抹殺川普重返白宮第一年取得的一些經濟成果，並對共和黨在11月期中選舉中試圖保住眾議院和參議院控制權的努力造成拖累。

但貝森特認為，由於川普鼓勵國內石油和天然氣生產的政策，美國雞境更能抵禦短期能源供應中斷的影響。即使如此，貝森特也提到，如果能換來長期穩定，美國民眾也願意接受短期內價格上漲的代價，許多人低估了美國人民為了未來50年的安全，甘願承受短期波動的意願。

川普政府已採取措施抑制油價，並解決一些石油供應的擔憂，這些措施包括豁免限制美國港口之間貨物運輸的海事限制，允許美國建造、懸掛美國國旗和擁有的船舶運輸貨物，以及從國家戰備儲油中釋放數百萬桶原油。

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