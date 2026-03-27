路透：馬斯克擬向散戶擴大出售SpaceX股票 改寫IPO規則

知情人士透露，馬斯克正在討論將SpaceX首次公開發行（IPO）的30％分配給散戶。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，馬斯克（Elon Musk）正在討論將SpaceX首次公開發行（IPO）的30％分配給個人投資人，預計將依靠馬斯克自身的狂熱粉絲群體和其他忠實支持者來協助穩定股票上市後的走勢，這一數字是散戶通常比例的3倍。

《路透》報導，這次IPO預計將成為近年來最受關注的IPO之一，結構與華爾街標準的做法有所不同，凸顯了馬斯克決心掌控SpaceX所有權以及上市後股票的交易方式。

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知情人士透露， SpaceX財務長強森（Bret ​Johnsen）向華爾街傳達了馬斯克的計劃，這項計劃將大幅增加零售佔額，並採取異常積極主動的方式來選擇銀行家。知情人士補充，SpaceX正在根據私人關係和過往合作，為一些公司分配職責明確的職位，而不是允許他們廣泛競爭投資人。

知情人士表示，作為這項努力的一部份，馬斯克親自挑選了美國銀行（BofA）專注於國內零售分銷。不過，知情人士強調，這項計劃尚未確定，仍可能會有變動。

馬斯克的公司長期以來吸引許多非機構投資人的忠實擁護，SpaceX正試圖利用趨勢，為其股票市場首秀做準備，市值預估可能達到1.75兆美元（約新台幣55.95兆元）。

長期以來，馬斯克憑藉早期大膽投資重塑產業格局的過往業績，贏得了許多追蹤者的信任，儘管這些投資先前曾被其他人質疑。馬斯克成功將特斯拉（Tesla）從利基電動車推向大眾市場生產，並將星鏈（Starlink）從一項昂貴的實驗，變成了一個有利可圖的衛星網路。

知情人士表示，來自散戶的需求預計將十分強勁，其中包括多年來一直支持SpaceX的家族辦公室，以及被馬斯克旗下公司吸引的小投資人。知情人士稱，SpaceX押注這些投資人不太可能在上市後急於拋售，或進行「拉高出貨」的交易。

在公開上市中，企業通常只會向散戶分配不超過5到10％的股份，科技媒體《The Information》先前報導預估，分配給個人投資人的比例可能超過20％。

SpaceX目前還未明確決定這次IPO的規模或時間，預計這將考驗投資人對史上規模最大IPO之一的接受程度。至今為止，全球規模最大的IPO是沙烏地阿美（Saudi Aramco），該公司在2019年籌集了約290億美元（約新台幣9272.75億元）。

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