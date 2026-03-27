UNIQLO爆款神包曝光！超大容量又輕巧 、網讚肩帶舒適不痛

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品。日本UNIQLO一款售價僅2990日圓（約609元新台幣）的「澎軟肩背包」（パフィーショルダーバッグ） ，因功能性強、使用方便，加上設計時尚可愛，一推出就受到廣大消費者喜愛，實際購入的消費者紛紛給出高度好評。

日媒報導，澎軟肩背包價格親民，僅售2990日圓，有黑色、棕色與自然色3種配色，上市後就因高品質而引發討論，是到店必看的熱門商品。

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澎軟肩背包內含鋪棉設計，呈現蓬鬆可愛的包型，觸感柔軟、近似真皮的高質感設計，兼具實用與時尚。包款具備即使是13吋筆電也能輕鬆收納的充足容量，重量卻輕到幾乎感覺不到，肩背舒適不壓肩。貼合身型的包身設計，即便放入大量物品，也不會破壞整體外觀。

在UNIQLO官網上，消費者給出高度好評：「放入筆電和水壺也不變形，肩膀完全不會痛，通勤變得超輕鬆。」、「大多能放筆電的包款都很樸素，但這款設計可愛，看了心情就好。」、「包的霧面質感不廉價，即使下雨也能安心使用，比起高價皮包，我出門更常背它。」

在社群平台上也出現大量好評：「UNIQLO的澎軟肩背包超好用！很輕、肩帶厚不痛，兩側可以放500ml水瓶，容量還有剩餘，價格又便宜，超棒！」

總體來說，不論是日常通勤、短途外出，還是作為媽媽包，「澎軟肩背包」都因輕巧、實用與可愛設計而獲得高度稱讚。

UNIQLO的「澎軟肩背包」。（圖擷取自UNIQLO官網）

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