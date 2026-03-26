不動產放款比重創近14年新低 金管會:可支應融資需求

根據統計，本國銀行不動產放款比率降至近14年新低。圖為金管會銀行局主秘周正山。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會統計，截至今年2月底，俗稱銀行「不動產放款天條」的「銀行法第72條之2」整體水位續降至25.11%，創下2012年5月以來、近14年低點，其中，占比在27%至28%之間銀行家數僅4家，沒有一家踩紅線、占比超過28%以上。金管會指出，以銀行法指標來看，仍具備相當授信空間，可支應住宅、建築及不動產相關融資需求。

俗稱銀行「不動產放款天條」的「銀行法第72條之2」，規範商業銀行住宅與企業建築放款總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額的30%；此規定在控管銀行流動性風險，避免資金過度集中；若水位接近30%，銀行將會收緊房貸放款、提高利率等。

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金管會銀行局主秘周正山指出，截至2月底，36家國銀（不含土銀及輸銀）不動產放款比率平均為25.11%，已連續9個月下滑，創下2012年5月以來低點。比率主要針對集中度管理，銀行在現在規範下，應有足夠空間可支應建築貸款與房貸。

周正山說明，今年2月「購置住宅貸款」餘額為11兆5608億元，年增4.44%，較1月底的4.5%略為下降，並自2024年10月高點後，已連續5個月下滑；在資產品質方面，「房貸逾放」餘額為88.5億元，逾放比率為0.08%，較1月略增0.01個百分點；在「建築貸款」方面，2月底餘額為3兆9331億元，年增率2.34%，較1月底的1.85%上升。逾放餘額為22.21億元，逾放比0.06%，與上月持平。

銀行局表示，逾放增加主要反映個別借款人因素，包括投資失利、資金周轉困難或經營狀況不佳等，並無出現明顯系統性風險。

針對銀行法第72條之2比率，創下近十多年低點，周正山局指出，該指標主要用於控管銀行不動產授信集中度，並非用來判斷房市景氣。但從監理角度來看，目前銀行在規範下，仍具備授信空間，可支應住宅、建築及不動產相關融資需求。

觀察銀行法第72條之2所規範的不動產放款集中度，截至2月底，36家本國銀行平均比率為25.1%，較上月25.29%下降；個別銀行方面，2月並無銀行超過28%，落在27%至28%區間者有4家。

此外，對於房貸年增率已連續下滑，周正山表示，主要仍反映市場需求變化及政策影響，包括信用管制措施持續發酵。此外，2月因工作天數較少，也影響單月表現。不過，銀行局強調，銀行放款行為主要反映市場需求，主管機關較難直接從數據推論房地產市場未來走勢。

周正山表示，上一次國銀對不動產放款比重最低紀錄，是在2012年4月的25%，此外，上月國銀72-2放款比重再度來到25.11%，是創下13年10個月以來的最低紀錄。

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