能源短缺＋美元飆升 紐約時報：亞洲經濟面臨「雙重絞殺」

一艘泰國油輪在荷姆茲海峽遇襲，該運油要道目前幾乎封鎖。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕大幅依賴中東能源進口的亞洲國家，已備受荷姆茲海峽封鎖，油氣供應銳減的衝擊，然而中東戰火暴露第2個痛點：90％的國際貨貿，包括價格飆漲的原油與天然氣是以美元結算。紐約時報報導，在美元兌亞幣匯率逼近20年來最高之際，亞洲經濟體正面臨能源短缺與美元飆升的「雙重絞殺」。

報導說，在全球動盪時期，投資人往往從風險較高地區撤資，轉而投入美國資產，這驅使美元持續走高，導致許多亞洲貨幣在最需要購買力時，幣值卻日益疲軟。

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能源供應吃緊與匯率貶值的壓力衝擊亞洲經濟體，一些國家的能源成本甚至比全球基準價格更高，股市投資人驚慌出逃。

在伊朗戰爭爆發以來，印度主要指數下跌7.4％，這些股市損失導致資金流出印度，進一步壓低盧比匯率。目前1美元兌94.05盧比，比1年前高逾8％，因此，印度買家現在以1萬4748盧比買到的能源量，去年同期只須支付6087盧比。

在菲律賓，經濟研究機構IBON基金會報告說，高油價與疲軟的菲律賓披索「構成了雙重打擊，將在未來幾個月使通膨加倍，數百萬貧窮的家庭衝擊最重」。菲國總統小馬可仕24日宣佈進入全國能源緊急狀態。菲律賓90％的原油進口自中東。

韓元兌美元匯率甫創下2008年金融海嘯以來最低水準。南韓總統李在明24日啟動全國節能運動，翌日宣佈在青瓦台設置「緊急經濟狀況室」，另外也成立「緊急經濟本部」，由國務總理金民錫擔任本部長，以為中東局勢最壞情境做準備。南韓70％的原油供應取道荷姆茲海峽。

哈佛大學經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）指出，「在匯率已經疲軟之下，油價上漲無疑是雙重痛苦」。

在亞洲各地，為此必需品支付高價已是冷酷的現實。例如，泰國的卡車司機表示，柴油短缺導致貨物無法運往港口，或從港口運出。

泰銖兌美元已貶至10個月低點，只要戰爭持續，預計持續走扁。泰國的旅遊業與出口業通常從泰銖貶值受益，但這次不同，因為對全球旅行的擔憂，已導致大量渡假行程取消。

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