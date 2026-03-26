號稱美妝版Netflix？這品牌用「定期購」攻下日本銷售冠軍

市場觀察指出，TAKAMI核心競爭力在於其訂閱制。（下載自品牌IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕美妝市場競爭持續升溫，「如何提高回購率」已成為品牌勝負的關鍵指標。來自日本的醫美護膚品牌TAKAMI，正是少數成功將「訂閱經濟」轉化為穩定營收動能的代表案例。

TAKAMI於2021年被萊雅集團（L'Oréal）收購後， 已成為旗下Luxe高檔化妝品部門的重要增長引擎。根據Beauté Research數據，TAKAMI在2022至2024年間，連續三年拿下日本專櫃保養精華液類別「銷售金額」第一，並於2024年進一步橫掃台灣、香港、韓國、日本、中國等市場，登上通路精華液「銷售件數」第一。

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市場觀察指出，其關鍵不僅在於產品本身，而是背後精準的「消費頻率設計」。相較於多數品牌以多品項擴張營收，TAKAMI產品線相對精簡，靠明星商品「角質道小藍瓶」（30ml/1900元）撐起整體銷售規模。

TAKAMI早在1999年即提出「角質護養」概念，將原本低頻、功能導向的「去角質」行為，重新定義為每日必需的「保養第0步」，核心產品「小藍瓶」鎖定僅0.02mm的角質層，以溫和代謝為訴求，成功把產品從「偶爾使用」轉為「每日消耗」。

此外，其在日本市場締造業績數據背後的關鍵，在於高度成熟的「定期購入」（訂閱制）機制。所謂的「訂閱制」，即消費者與品牌約定固定週期（如30天或60天）自動配送商品並完成扣款的商業模式，在日本市場則常被稱為「定期便」。

對品牌而言，消費者於官網購買時可選擇定期方案，系統將依產品建議使用週期（約30天一瓶）自動配送新品到府，同時完成信用卡扣款，免去重複下單的流程。此外，訂閱用戶通常可享有約85折至9折優惠，搭配免運或加贈試用禮等誘因，進一步強化轉換率。

延續先前成功模式，TAKAMI於今年再拓新品項，發表全新「B3極淨白淡斑精華」（30ml /2680元）回應亞洲與女性對於淡斑美白高規格需求，產品採獨家「22%煥白透亮B3複方」從減少表層黑色素、阻斷黑色素傳導與抑制黑色素合成三大面向發揮作用，如同皮秒雷射般精準對焦過去、現在與未來的黑色素來源，建立高效美白新保養對策。

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