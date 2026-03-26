鴻海制定短中期強化計畫 五大支柱打造AI競爭力

鴻海針對未來營運成長，最新制定集團短中期強化計畫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）針對未來營運成長，最新制定集團短中期強化計畫，短期聚焦營運效率、產能配置與AI伺服器布局，中期則以資通訊（ICT）、人工智慧（AI）與電動車（EV）三大主軸提升事業動能，並進一步提出由規模優勢、自動化能力、全球布局、垂直整合與研發技術構成的「五大支柱」，作為未來競爭力核心，強化集團在新世代科技產業的地位。

鴻海表示，在短期強化計畫中，集團將持續推動產品與技術創新，並深化零組件自製與垂直整合能力，鎖定雲端伺服器、AI與高階製造等高附加價值領域，優化產品組合。同時，透過全球產能重新配置，導入智慧製造、自動化與數位化管理，以縮短交期、降低成本並提升品質穩定度 。在營運管理上，亦強化財務紀律與資本運用效率，透過嚴控營運資金與優化成本結構，確保現金流穩健，支撐後續成長動能。

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此外，鴻海將結合EMS（電子代工服務）與CDMS（委託設計製造服務）雙軌模式，目標在ICT產品與AI伺服器機櫃市場分別至少站穩四成市佔率，並逐步提升電動車CDMS業務貢獻，擴大新事業比重 。公司同時強化公司治理與風險控管機制，提升董事會多元性與決策透明度，確保策略推動的穩定性。

在中期發展策略上，鴻海目標以ICT、AI與EV作為三大成長引擎。其中，ICT仍為核心事業，AI則被視為未來數年最關鍵動能，全球前五大雲端服務供應商資本支出預估將繼續帶動算力與資料中心需求快速成長 ；EV方面，鴻海看好產業將迎來「外包轉折點」，CDMS模式有望複製PC產業成功經驗，並預期2026年下半年開始逐步貢獻營運。

鴻海認為，支撐上述布局的關鍵，在於集團長期累積的五大核心能力。其中，規模化生產能力可支撐高效供應鏈運作，自動化技術與智慧製造則能提升生產效率，全球據點布局有助於強化交付彈性，垂直整合則有利提升附加價值與成本控制，搭配深厚研發實力進一步形成差異化競爭優勢 。目前鴻海在系統組裝領域已擁有近45%全球市佔，並透過系統設計、組裝、模組與元件四大業務布局，提供一站式服務。

展望未來，鴻海將持續推動「3+3+3」轉型升級，深化AI、電動車與半導體等關鍵領域布局，並結合AI 工廠與智慧製造平台，朝向科技製造服務供應商轉型，在AI伺服器、電動車與新興應用市場持續擴大影響力，目標維持優於產業平均的成長動能。

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