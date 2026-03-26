美股震盪 投信：科技與創新仍為美股核心動能

投信法人表示，科技與創新仍為美股長期成長的核心動能。（路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據彭博數據顯示，市場普遍預期2026年全球主要國家與地區經濟可望維持穩健成長，各季度之間雖存在節奏差異，但整體景氣仍具支撐力。其中，投信法人表示，科技與創新仍為美股長期成長的核心動能。

根據統計，2026年以來，美股主要指數表現呈現區間震盪後向下修正，近期受到利空衝擊，市場避險情緒明顯升溫，導致指數出現較大幅度回檔。其中，美國第一季受去年政府停擺所帶來的低基期效應影響，GDP成長率明顯回升，帶動市場信心回溫；隨著基期因素逐步淡化，後續成長動能預期將呈現逐季趨緩態勢。

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永豐投信表示，在通膨與就業方面，市場面臨雙重變數交錯影響。近期美伊衝突推升國際油價，第一季消費者物價指數（CPI）尚未完全反映相關成本壓力，預期第二季通膨將面臨較明顯的上行風險，惟中長期仍有機會逐步回落。另一方面，就業市場則出現降溫跡象，非農就業人數減少、失業率小幅上升，顯示勞動市場壓力逐步浮現。通膨走升與就業轉弱形成政策拉鋸，使聯準會利率決策更具不確定性，也提高市場波動幅度。

政策面上，新任聯準會主席華許（Warsh）預計於5月上任，其政策取向備受市場關注。市場預期，新任聯準會主席將相對淡化短期能源價格波動對政策的干擾，並傾向支持中長期利率調整方向，同時推動更積極的資產負債表正常化進程。

永豐投信表示，在利率與資金流動環境變動下，若透過ETF建立核心資產配置，有助投資人因應市場輪動。

從產業結構來看，科技與創新仍為美股長期成長的核心動能。00858永豐美國500大ETF成分股涵蓋NVIDIA、蘋果、微軟、Alphabet及亞馬遜等全球指標企業，持續受惠於生成式AI、雲端運算及數位轉型需求成長，具備穩定競爭優勢。

儘管，短期市場仍受政策與地緣政治因素干擾，但AI帶動的結構性成長趨勢不變，建議投資人評估市場經濟走勢及衡量自身風險承受度，可透過00858進行中長期布局，在分散風險的同時，掌握美股核心資產的成長契機。

永豐投信表示，在利率與資金流動環境變動下，若透過ETF建立核心資產配置，有助投資人因應市場輪動。

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