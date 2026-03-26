大招來了？川普擬對伊朗發動「最後一擊」4選項全曝光

外媒披露，美國擬對伊朗發動「最後一擊」。圖為伊朗軍武重鎮伊斯法罕（Isfahan）26日再遭以色列大規模空襲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒《Axios》週四（26日）披露，美國官員和消息人士稱，五角大廈正在準備對伊朗進行「最後一擊」的軍事選項，包括地面行動和大規模轟炸行動。

Axios引述官員和消息人士報導，川普有四大選項對伊朗發動「最後一擊」，包括：

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1、入侵或封鎖伊朗的主要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。

2、入侵伊朗拉臘克島（Larak），德黑蘭在這個戰略要地設有掩體、部署摧毀貨船的攻擊艇，以及監控荷姆茲海峽動向的雷達。

3、奪取具有戰略意義的阿布穆沙島（Abu Musa）和兩個較小的島嶼，這些島嶼位於海峽西入口附近，目前由伊朗控制，但阿拉伯聯合大公國也聲稱對其擁有主權。

4、封鎖或扣押在荷姆茲海峽東側運輸伊朗石油出口的船隻。

另外，美國軍方也制定了深入伊朗內陸的地面行動計劃，以奪取埋藏在核設施內的高濃縮鈾。不過，相較於複雜且風險高的地面行動，美國可能選擇對這些設施發動大規模空襲，以阻止伊朗取得這些物質。

報導指，如果外交努力失敗或荷姆茲海峽繼續關閉，美國官員認為局勢大幅升級的可能性更大，但目前尚未做出任何決定，一些計劃也只是假設性的。一位參與調解工作的消息人士強調，目前巴基斯坦、埃及和土耳其正在努力協調會談，但互不信任是問題所在。

報導說，川普可能先兌現其威脅，轟炸伊朗境內的發電廠和能源設施，而德黑蘭已威脅將對在波斯灣地區進行大規模報復。

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