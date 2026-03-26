伊朗直接點名！「這5國」能過荷姆茲海峽

美伊戰爭導致全球能源資產和原物料供應的危機。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕荷姆茲海峽為全球最關鍵的海上咽喉之一，承載全球近五分之一的石油與天然氣貿易，伊朗已對該水道進行限制性封鎖。伊朗外交部長直指，僅允許中國、印度、俄羅斯、伊拉克與巴基斯坦等5國船隻通過，其餘被視為敵對勢力的國家則遭禁止通行。

印度媒體《Mint》指出，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）26日證實，荷姆茲海峽目前僅對特定國家開放，在德黑蘭持續於波斯灣進行軍事行動之際，通行權已被嚴格控管。

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目前包括印度、中國、俄羅斯、伊拉克與巴基斯坦被允許通行，其餘國家則面臨限制，顯示這條全球能源命脈的緊張局勢大幅升溫。阿拉奇表示「我們允許包括中國、俄羅斯、印度、伊拉克與巴基斯坦在內的友好國家通過荷姆茲海峽。」

阿拉奇進一步指出「從我們的角度來看，荷姆茲海峽並未完全關閉，只是對敵人關閉。我們沒有理由讓敵國及其盟友的船隻通行。」此言形同在全球最關鍵的海域之一劃出明確的地緣政治界線。

此舉已對全球能源市場造成震撼。布蘭特原油價格在26日上漲至每桶約104美元，前一交易日曾下跌超過2%；西德州原油（WTI）則徘徊在每桶約92美元。

自荷姆茲海峽幾近全面封鎖以來，每日數百萬桶石油供應受到影響，柴油、航空燃油等精煉產品價格也大幅上漲。其中，高度依賴波斯灣原油的亞洲地區受到的衝擊尤為顯著。

美國白宮方面表示，和平談判仍在進行中，但德黑蘭已明確拒絕相關提議，並提出自身條件，其中包括對荷姆茲海峽的主權控制。

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