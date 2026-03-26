地熱具本土低碳基載能源潛力 經部：深層鑽探在台北馬槽測得245℃

地礦中心針對地熱案場進行高解析探查與深層鑽探，並在台北馬槽測得245℃、花蓮瑞穗測得184℃的高溫。（地礦中心提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）指出，北宜花東五大高潛力區佔全台約8成地熱蘊藏量，地礦中心已針對上述地區進行高解析探查與深層鑽探，並在台北馬槽測得245℃、花蓮瑞穗測得184℃的高溫，另在台東霧鹿場址取得超過2000公尺的連續岩芯資料，證明台灣除具發展地熱的潛力，也具備鑽探技術實力，為後續商業開發提供實體科學佐證。

台灣國際地熱論壇（TIGC 2026）今（26）日登場，地礦中心今同步正式出版《前瞻基礎建設計畫—地熱潛能區基礎調查成果彙編》，彙整近年全台地熱探勘的關鍵數據及資料，完整呈現全台地熱潛能盤點與調查成果，協助產官學研界精準掌握台灣地熱發電潛力，進而降低初期探勘風險，加速國內地熱產業發展。

請繼續往下閱讀...

地礦中心指出，地熱能具備不受天候影響、可穩定供電的基載能源特性，是我國邁向2050淨零排放目標的關鍵路徑。配合2021年至2025年前瞻基礎建設計畫投入，政府已針對大屯火山群、宜蘭、花蓮、台東、南投、苗栗、台南及高雄等全台十大地熱潛能區，完成系統化的地質調查、地球物理及地球化學分析，經評估北宜花東五大高潛力區（台北大屯山、宜蘭清水-土場、花蓮瑞穗、台東霧鹿-延平及知本-金崙）佔全台約8成地熱蘊藏量。

地礦中心指出，值得關注的是，地礦中心在上述重點場域完成高解析探查與深層鑽探，在台北馬槽測得245℃、花蓮瑞穗測得184℃、台東初來174℃及台東延平150℃的高溫；另在台東霧鹿場址成功取得超過 2000公尺的連續岩芯資料，證實台灣亟具發展地熱再生能源的潛力，且具備在高溫、硬岩等嚴苛地質條件下的鑽探技術實力，更為後續商業開發提供了實體科學佐證。

地礦中心彙整十大潛能區實地調查成果，亦綜合國際經驗與台灣地質條件，探討傳統地熱系統（CGS）、增強型地熱系統（EGS）及先進地熱系統（AGS）等不同開發路徑，提出「政府示範引導、民間接續投入」的發展模式，作為後續政策規劃與產業推動之參考依據。

本次成果彙編係整合階段性推動成果，在整體架構上，清楚說明地熱發電原理、探勘流程與國際發展趨勢，說明地熱探勘由潛能調查、鑽探驗證、可行性評估至發電運轉之關鍵步驟，協助民眾理解地熱產業鏈全貌，亦可作為能源教育與專業訓練之重要教材。

地礦中心指出，本彙編電子書自即日起可透過「地熱探勘資訊平台（https://geotex.geologycloud.tw）」下載取得，所有調查成果如地質圖資、溫度剖面與三維概念模型皆以數位化方式公開呈現。

展望未來，地礦中心將持續精進地熱資源調查技術、擴充數位模擬與資料整合能力，深化產官學研合作，逐步將地下潛藏之熱能轉化為穩定、低碳的本土基載能源，為臺灣的能源永續發展與淨零轉型提供最強而有力的支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法