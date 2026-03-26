放棄採用1.4奈米！傳三星Exynos 2800改採2奈米 外媒狠補刀

南韓媒體指出，三星Exynos 2800改採2奈米製程，放棄原先規劃的1.4奈米製程。圖為三星代工廠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓媒體披露，三星電子首款搭載自研GPU 的應用處理器Exynos 2800，不採用原先規劃的 1.4 奈米製程，改採用升級版 2 奈米 GAA 製程（SF2P+）。對此，外媒直指，或許三星唯一需要克服的障礙是提高良率，而三星似乎在這方面遇到困難，因為先前的報告顯示，其2奈米 GAA製程目前的良率僅60%。

科技媒體《Wccftech》26日引述韓媒《ZDNet Korea》報導稱，三星最初計劃從 2027 年開始採用 1.4奈米 或 SF1.4 技術設計 Exynos 2800，代號為Vanguard，後來放棄了這一決定，轉而更加注重良率穩定和優化，而不是急於採用最新最先進的技術。

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報導說，1.4奈米製程需要一段時間才能穩定下來，採用這種製造流程大規模生產 Exynos 2800 可能會降低良率並增加成本，這與三星提高 Galaxy S28 系列晶片組採用率的目標背道而馳。

報導直言，或許唯一需要克服的障礙是提高良率，而三星似乎在這方面遇到了困難，因為先前的報告顯示，其2奈米 GAA製程目前的良率僅為60%。在Exynos 2800量產之前，三星將於今年發布代號為Ulysses的Exynos 2700 ，計劃將其大規模應用於 Galaxy S27系列手機。

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