6旬夫妻退休砸300萬搬到鄉下 1年後女兒探訪「見1幕」嚇壞了

日媒以真實案例揭示，高齡者移居鄉下的關鍵在於「健康」與「財務實力」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後在鄉村悠閒生活，是許多銀髮族夢想的第二人生。然而，日本一對66歲夫妻原以為年金足夠生活，變砸了1800萬日圓（約新台幣343萬元）退休金搬到鄉下買房，卻被老屋維護、車輛維護費與冬季暖氣費用壓得喘不過氣，每天鏟雪成體力煉獄，1年後長女探訪見狀震驚。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，66歲的茂（化名）與妻子博子（化名）夫妻，原本在東京租屋。茂於65歲完全退休後，夫妻決定將退休金1500萬日圓（約新台幣286萬元）投入購買一棟附庭院的老屋，並花300萬日圓（約新台幣57萬元）做基礎翻修，另購2輛中古小車200萬日圓（約新台幣38萬元）。夫妻表示，憑每月18萬日圓年金仍可過得寬裕。

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然而，移居一年後，長女美香（化名）探訪時被父母的模樣嚇了一跳。母親頭髮凌亂、皮膚乾裂，看似比實際年齡老了10歲；父親茂明顯消瘦，走路時還扶著腰。家中雜物堆積、陰暗壓抑，與過去整齊的東京住家判若兩人。

夫妻坦言，生活成本與想像差距極大。雖然房價便宜，但交通、食材與醫療等支出仍高，加上兩台車的維護費與冬季暖氣費，使得每月開銷幾乎耗盡年金。此外，每日鏟雪成為體力挑戰，對年長的茂更是沉重負擔，他無奈說「天天鏟雪傷到腰，又得看醫生，惡性循環」。

專家指出，高齡者移居鄉下的關鍵在於「健康」與「財務實力」。鄉下生活雖房價低，但多為依賴汽車，維護費用與老屋水電暖氣成本可能高於都市。搬家前，應先透過「試住」或「租屋」方式，確認自身能長期承受當地生活負擔。

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