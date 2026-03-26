把握甜甜價！黃金又大跌 瑞銀喊「這時」金價達5900美元

黃金又大跌，瑞銀喊明年初金價達5900美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受到中東地緣局勢反覆，週四黃金現貨每盎司一度回測4415美，大跌91美元或2.01%，日內震盪更達129美元，面對近期金價大幅震盪，瑞銀表示，主要是受升息預期、資金流出的短期利空衝擊，雖然短期金價可能會再下跌，但終將回歸上升軌道，預期明年初金價就會回到5900美元，並認為如今金價回跌，是投資人進場好時機。

隨著美伊戰火降溫，週四黃金現貨一度漲至4544美元，不過，盤中在中東地緣局勢反覆不定下，金價又轉弱，在賣單釋出，金價不僅失守4500美元，甚至回測4415美元，一度陷4400美元保衛戰，然在大跌又見低接買盤，跌勢也跟著收斂，截至台北時間15點21分，報 4443.59美元，跌62.94美元或1.4%。

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外媒報導，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，黃金現階段面臨多重阻力，包括能源驅動的通膨及升息預期、美元走強以及投資資金流出，但認為這是短期因素，預計明年初黃金目標價將來到每盎司5900美元。

瑞銀指出，歷史趨勢表明，當貨幣政策確定轉向緊縮，且實際收益率上升時，金價在初期下跌後還會進一步回調，而當前金價是否持續下跌，很大程度上取決於聯準會政策立場是否改變。

而多年累積的強勁回報以及資金需求下，投資者獲利了結也加劇黃金下跌。此外，中東地區是全球黃金貿易和消費的重要樞紐，中東衝突引起供需面混亂，令金價進一步承壓。

瑞銀稱，當前形勢可能引發全球經濟增長放緩，使得部分不利於金價的因素消退，若將此輪下跌視為是黃金失去價值，不如說是黃金長期上漲軌跡中的回調。

對投資組合而言，黃金在對沖和多元化方面持續扮演重要的角色，雖然金價還可能下跌，但基於瑞銀對價格終將回升的預期，這些水平對長線投資者而言具有吸引力，明年初黃金目標價料約5900美元。

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