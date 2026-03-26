今日阿聯明日新加坡？麻六甲海峽恐成美中爭霸新熱點

麻六甲海峽是世界最繁忙的石油航道，恐成美中爭霸新熱點。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國學者在《外交政策》（Foreign Policy）發布文章指出，新加坡與阿拉伯聯合大公國（阿聯）一樣，都與華盛頓保持牢固的安全夥伴關係，而且新加坡毗鄰一條戰略水道-麻六甲海峽，這個海峽不僅比荷姆茲海峽更繁忙，地緣戰略地位很重要，更是北京的痛點，中國約60%的貿易及80%的原油進口都要經過這條海峽。隨著中美競爭加劇，兩國都在考慮對方可能像伊朗封鎖荷姆茲海峽，試圖以自己的方式控制或封鎖麻六甲海峽，這也使得中國有可能將攻擊新加坡納入任何戰爭計劃，以阻止新加坡封鎖中國貿易並支持美國的軍事行動。

伊朗戰爭爆發導致荷姆茲海峽封鎖。圖為一艘油輪通過荷姆茲海峽時遭伊朗攻擊。（歐新社資料照）

南加州大學教授格羅斯曼（Derek Grossman）以「川普對伊朗發動的戰爭帶給新加坡的教訓」為題，在《外交政策》發布評論文章稱，長期以來，阿聯一直被視為穩定、和平與繁榮的淨土。但自美以對伊朗發動戰爭以來，由於與美國有著密切且長期的安全夥伴關係，伊朗便開始用飛彈和無人機猛烈攻擊阿聯。如今，包括其璀璨明珠杜拜在內的整個阿聯都遭受重創。儘管企業仍在努力維持運營，但成千上萬的居民已經逃離，旅遊業也陷入停滯。

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由於伊朗幾乎封鎖了荷姆茲海峽，包括石油和液化天然氣出口以及重要的食品和其他進口在內的海上貿易幾乎停擺。這尤其令人擔憂，因為能源出口以及以杜拜為中心的金融、科技、物流和服務業是阿聯的經濟命脈。除了經濟損失之外，阿聯與該地區動盪局勢隔絕的美好光環也已被打破，而且這種破壞可能會持續很多年，甚至難以挽回。

新加坡與阿聯一樣，都與華盛頓保持著牢固但低調的安全夥伴關係。（法新社）

文章說，新加坡與杜拜和阿聯有著一些令人不安的相似之處。這個位於印太地區十字路口的國家同樣是全球金融和旅遊中心。由於其面積較小，大致相當於巴林，人口僅略超過600萬，新加坡自身自然資源匱乏，因此高度依賴暢通無阻的貿易來獲取關鍵物資。

新加坡與阿聯一樣，都與華盛頓保持著牢固但低調的安全夥伴關係。儘管新加坡不允許美軍駐紮在其領土上，但它從美國購買了大量軍事裝備，與美軍進行廣泛的聯合演習，並為樟宜海軍基地的美國海軍提供維護和後勤支援。

或許最令人擔憂的是，新加坡毗鄰一條戰略水道，這條水道可能被用於軍事目的，就像伊朗部分封鎖荷姆茲海峽一樣。後者如今已成為戰爭的關鍵爆發點。新加坡的戰略要道-麻六甲海峽則面臨更嚴峻的情況，這條海峽是連接印度洋和太平洋的主要海上動脈，它是世界上交通最繁忙的海上航道，佔全球貿易量的四分之一到三分之一。這其中通常包括每天約2300萬至2900萬桶石油，約佔全球海上石油貿易量的30%至45%。

麻六甲海峽不僅比荷姆茲海峽更繁忙，地緣戰略地位也更為重要；而且海峽更窄，因此更容易受到干擾。荷姆茲海峽最窄處位於伊朗和阿曼之間，寬度約21英里。相較之下，麻六甲海峽最窄處位於新加坡和印尼之間，寬度僅1.7至1.8英里。對新加坡而言，問題在於，與美國保持緊密的安全夥伴關係，同時又毗鄰地緣戰略要道，這可能是致命的組合。

中國約60%的貿易及80%的原油進口經由麻六甲海峽運輸。（美聯社）

隨著中美大國競爭加劇，兩國都在考慮對方可能像伊朗封鎖荷姆茲海峽，試圖以自己的方式控制或封鎖麻六甲海峽。中國專家甚至特別創造了一個詞來形容中國經濟潛在的阿基里斯之踵：「麻六甲困境」。據估計，中國約60%的貿易都要經過這條海峽。更令北京擔憂的是：中國約80%的原油進口也需經由麻六甲海峽。

北京必須找到繼續進口石油和其他自然資源的方法，既要維持經濟運轉，也要與美國保持戰爭狀態。如果美國成功封鎖麻六甲，北京將不得不使用其他海上航線，主要是途經更南邊印尼群島的巽他海峽（Sunda straits）和龍目海峽（Lombok straits），這將增加運輸時間和成本。作為可能的替代方案，北京曾試圖在泰國克拉地峽（Kra Isthmus）建造一條運河。此外，北京還投資建造了陸上石油和天然氣管道，以及戰略石油儲備。

華盛頓也必須密切關注麻六甲海峽。維護包括紅海和如今的荷姆茲海峽在內的戰略水道的航行自由，一直是歷屆美國政府政策的關鍵要素。如果無法完全進入麻六甲海峽，美國海軍在重新部署海上力量的彈性將會降低。

最近一個例子說明了麻六甲海峽如何便利美國軍事部署：川普下令一支駐紮在日本沖繩的美國海軍陸戰隊遠徵部隊前往中東，可能是為了在地面作戰中奪取伊朗的哈格島或其荷姆茲海峽沿岸地區。即使走麻六甲海峽，最短的海路也需要一到兩週；如果這條航線被封鎖，海軍陸戰隊抵達目的地所需的時間將會更長。

新加坡的戰略位置及其與美國緊密的安全夥伴關係，使得中國有可能將攻擊新加坡納入任何戰爭計劃，以阻止新加坡封鎖中國貿易並支持美國的軍事行動。在當前的中東戰爭中，阿聯也面臨著同樣的困境，淪為伊朗戰爭計畫的一部分，這將帶來災難性的後果。

當然，中國不攻擊新加坡也有其合理之處。這個城邦國家與中國有著共同的中華文化和緊密的民間聯繫，官方奉行不結盟政策，並且與中國軍隊保持著良好的合作關係。儘管如此，中國將對台戰爭（更不用說對美戰爭）視為生死攸關之事，這很可能會消除其攻擊被視為與敵方勾結的地區鄰國的任何顧慮。

這正是伊朗對襲擊阿聯的解釋。畢竟，荷姆茲海峽最狹窄處實際上與阿曼接壤，但伊朗幾乎沒有對阿曼發動攻擊。造成這種差異的原因很可能是，德黑蘭顯然認為阿聯與美國結盟。

最終，新加坡與其說像阿曼，不如說更像阿聯。如果印太地區爆發大國衝突，這應該引起人們的擔憂。新加坡的最佳選擇或許是堅持既定方針，提升其作為大國間談判召集者的角色，力求徹底避免戰爭。這個城邦國家也應與盟友和夥伴低調地進行情境規劃演練，包括透過五國聯防（一個由澳洲、英國、馬來西亞、紐西蘭和新加坡組成的安全論壇），以及與印度、日本和美國等其他夥伴合作。最重要的是，新加坡必須對其地緣政治未來保持高度警覺，風險實在太大了。

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