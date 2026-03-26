61歲翁退休前夕檢查存款驚呆 後悔揭「與兒同住」慘痛代價

日媒以真實案例揭示，家庭間的扶養應建立在「相互支持」而非單向依賴的基礎上。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會加劇，成年子女長期與父母同住的現象愈發普遍，但背後潛藏的經濟壓力也逐漸浮現。日本一名61歲父親與兒子同住，然而，在退休壓力逼近之際驚覺存款正被一點一滴吞噬，若再繼續供養34歲兒子，晚年恐全面崩盤。走投無路之下，他狠心下最後通牒，拒絕兒子繼續同住，避免家庭陷入財務危機。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，61歲的山田先生（化名）年收入約380萬日圓（約新台幣73萬元），妻子已過世，與34歲兒子健太（化名）相依為命。兒子大學畢業後曾進入企業工作，但不久離職，之後靠打工維生並持續住在家中，生活開銷多由父親負擔。

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過去山田先生認為兒子「遲早會穩定下來」，因此未設任何條件。然而，隨著自己年過60、再就業收入減少，加上僅有約800萬日圓（約新台幣153萬元）積蓄，他開始正視退休生活的現實壓力。

轉捩點出現在退休前夕，山田先生某一次檢視銀行存款時。他驚覺，若持續負擔兩人的生活開銷，資產恐將快速耗盡，甚至影響自身晚年生活。他坦言「再這樣下去，可能會一起陷入困境。」

經過深思後，山田先生首次與兒子進行嚴肅對話，提出必須設定期限，在一定時間內完成自立準備，拒絕兒子繼續同住，表示「不能再這樣下去，我們需要一個改變的時間點。」突如其來的要求讓健太一度感到壓力與不安，但在理解父親處境後，也開始反思自身現狀。隨後，他報名職業訓練課程並積極求職，同時規劃未來獨立生活。

專家指出，家庭間的扶養應建立在「相互支持」而非單向依賴的基礎上。若缺乏明確界線與期限，長期下來可能對雙方都造成風險。

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