顏慧欣遭職場霸凌？ 行政院：已進行了解

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，享年53歲，傳出顏慧欣生前在經貿辦疑似遭受長官排擠、工作不愉快，今天更有人在脆發文進一步爆料有職場霸。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，享年53歲，傳出顏慧欣生前在經貿辦疑似遭受長官排擠、工作不愉快，今天更有人在脆發文進一步爆料有職場霸凌，對此，行政院發言人李慧芝表示，顏慧欣生前，並沒提到相關內容，有關各界關切的問題，行政院已經進行了解。

有網友爆料，該名長官常當眾否定與斥責其不同的專業觀點，還要求下屬把公文和資訊繞過顏慧欣，該名長官對團隊內部資訊的控管，還刻意不分享資訊，削弱甚至架空顏慧欣，卻又推顏去立法院備詢，自己幾乎不出席面對。

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他並表示，很多跟顏慧欣一樣在圈內的同事們應該能感同身受，該名長官可說是惡名昭彰，早在前一單位擔任局長期間，就有多名同事因其管理風格而選擇離職或出現憂鬱情形。該名長官情緒控管長期存在問題，經常在內部會議，甚至在有外部單位或外國賓客在場的會議，公開責罵同事與屬下、宣洩情緒。這種行為不僅對同仁造成極大心理壓力，在對外場合也十分有損機關及國家形象。

對此，李慧芝僅表示，顏慧欣的離開，院長卓榮泰跟副院長鄭麗君非常心痛與不捨，尤其非常感謝顏慧欣的付出，在對美談判期間，戮力完成國人交付給行政團隊的使命，值得全體國人給予肯定。

李慧芝說，有關各界關心的議題已進行了解，卓揆週二備詢說，這次談判團隊付出非常大心力，也希望同仁們工作時保持身心健康，也保重身體。卓揆非常不捨，將核頒一等功績獎章，感念顏慧欣長年以來橫跨歷任政府對台灣的貢獻，還有這次這次台美談判的付出。

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