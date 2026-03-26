投資置產需求撐盤 北市套房新案單價突破200萬元

雙北市低總價、小坪數新案，吸引置產投資需求。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕雙北市低總價、小坪數新案，吸引置產投資需求，導致單價攀高，台北市更出現每坪單價破200萬元套房建案成交案例，新北市則出現每坪站上100萬元的套房新案。

根據住展雜誌彙整、雙北市單價前三高的小坪數新案，台北市集中在大安、中正等兩行政區，每坪單價落在193.5萬至202.2萬間；新北市則出現在永和、三重與板橋，每坪單價落在93.2萬至108.5萬元間。

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住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，高房價與房市景氣不佳下，蛋黃區低總價套房建案，因具好轉手、易出租優勢，因此，仍吸引投資置產買氣，甚至有建商為此還會特別規劃小坪數，若是坐落蛋黃區且以高檔規格打造，更致使單價表現偏高，目前台北市套房新案每坪最高已攀上200萬元，新北市則突破百萬元。

不過，套房建案坪數小，扣除公設坪數後，甚至連10坪都不到，陳炳辰認為，這類套房常作為出租用途，估算投報率可能近3%。

最後，陳炳辰提醒，套房居住舒適度不佳，並不受自住客青睞，且近年銀行房貸業務謹慎，貸款條件大為受限，要是偏高的單價也會稀釋出租投報率。

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