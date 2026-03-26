焦點股》華通：SpaceX傳本週申請IPO 連2天漲停

華通為太空板霸主，今日股價帶量攻高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕SpaceX傳出最快可能於本週申請IPO上市，帶動美國太空概念股全面大漲，太空板霸主華通（2313）在SpaceX的太空板市佔率高達90%，可說是SpaceX最純正的概念股，華通股價繼昨日強攻漲停後，今日股價一早再爆出大量上攻，順利突破前波高點249元，拉出第二根漲停，法人指出，低軌衛星題材為今年一大主流，華通在大客戶訂單加持下，今明兩年營運有望持續增溫。

截至9:37左右，華通股價亮燈漲停，漲停價253元，成交量逾9.44萬張，已超越昨日全天成交量6.04萬張。

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隨著台股盤勢回穩，外資昨日大買華通2萬3164張，華通主要衛星客戶在軌運行衛星數量約9555顆，使用的太空PCB板大多數皆由華通提供，第二大衛星客戶也在去年完成數批低軌道衛星發射，進入穩定佈建階段，在軌運行約180顆衛星，太空PCB板也幾乎由華通獨供。

新客戶效應加上新產能加持，華通低軌衛星營收佔比維持高檔、營收規模持續擴大，客戶規劃中的新一代衛星性能將大幅提升，使用的太空PCB板規格升級、面積也明顯放大，將進一步推升該公司相關的營收規模及利潤貢獻。

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