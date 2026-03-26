川普還能壓制油價多久？專家坦白說

中東戰火衝擊原油供應。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕荷姆茲海峽癱瘓已有一段時日、每天蒸發1000萬桶原油供應，西德州原油（WTI）卻奇蹟般守在92美元。川普正透過Truth Social發文、戰略模糊與期貨市場威懾，築起一道「敘事防線」壓制油價，但雪佛龍執行長已發出警告，實體供應（現貨市場）短缺尚未反映在期貨市場上。

對此，業界普遍認為，未來2週將是關鍵轉折，一旦石油庫存耗盡，言語將失去效力。

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據報導，自美國2月28日對伊朗發動攻擊後，伊朗隨即封鎖海峽並打擊能源設施，按歷史經驗足以引爆全面能源危機。然而，油價並未如預期飆升，其背後關鍵在於白宮透過釋放戰略石油儲備、放寬對俄與伊朗制裁，以及持續的口頭干預，以多管齊下的方式穩住市場情緒。

《彭博》專欄作家布拉斯（Javier Blas）指出，在荷姆茲海峽封鎖1個月的情況下，油價仍維持在90美元區間，幾乎無人預料，情況也極為罕見。

報導指出，川普甚至將其「反覆無常」轉化為策略工具，其TACO（Trump Always Chickens Out）邏輯，讓市場無法確定他是否會真正升級衝突，進而抑制投機資金進場。分析師指出，這關鍵在於，川普不需要真的行動，只要讓市場相信「他可能會」，就足以壓住價格。

同時，社群媒體成為即時干預工具。從威脅護航油輪、暗示戰爭將結束，到發出最後通牒，川普不斷釋放訊號，即使部分內容未被證實，仍有效壓低市場風險溢價，美伊博弈延伸至期貨市場，甚至傳出美日曾考慮直接干預原油期貨，對多頭形成威懾。不過，伊朗方面也看穿這一點，指控美國透過「假消息」操控油價，並試圖反制。

白宮本預期，這場衝突持續4至5週，如今已接近臨界點。雪佛龍CEO指出，實體供應中斷尚未完全反映在價格中，亞洲已率先感受到壓力：南韓啟動油價上限、菲律賓縮短工時、巴基斯坦關閉學校並推動居家辦公。

市場普遍認為，一旦短缺從亞洲蔓延至歐洲與美國西岸，川普的「敘事武器」將逐漸失效，接下來兩週時間，將決定實體市場走向。

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