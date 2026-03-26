川普強行打開荷姆茲海峽會怎樣 ? 不是軍力不夠 經濟學人曝「真實代價」

經濟學人指出，如果川普硬要打開海峽，將是一場長期戰役。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》指出，如果川普選擇以武力強行打開荷姆茲海峽，將是一場高度複雜、長期且風險極高的軍事行動。儘管川普聲稱正與伊朗領導層談判結束轟炸，但伊朗否認有此接觸；在外交不確定下，美方已開始為「軍事選項」做準備。

據報導，目前已有兩支美國海軍陸戰隊兩棲作戰部隊正前往波斯灣，一支來自日本，另一支來自加州，另有專精空降突擊的部隊預計跟進。這些部署顯示，美國正認真考慮以軍事力量重新開放海峽，但這將是一項極為艱鉅的任務。

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自「史詩之怒行動」以來，伊朗持續威脅封鎖海峽，導致全球約20%的石油與天然氣出口受阻。至今已有至少19艘商船在海灣與周邊海域遭攻擊，航運幾乎停擺，僅剩少數與伊朗相關的船隻仍在運作，進一步引發全球大宗商品與金融市場劇烈波動。

五角大廈似乎已擬定3階段行動計畫：首先，削弱伊朗對航運的攻擊能力，包括飛彈、無人機、快艇與水雷；其次，展開掃雷行動；最後，在威脅降低後，由美國海軍為油輪護航。每一階段都可能耗時數週，且風險極高。

伊朗具備多層次攻擊能力：飛彈與無人機可從空中打擊，裝載爆炸物的快艇可蜂擁突襲或自殺式衝撞，海中則可能布滿各類水雷。更棘手的是，這些武器與操作人員分散在數百公里海岸線的洞穴、山谷與地下設施中，使其難以被完全摧毀。

近期，美軍持續空襲伊朗沿海據點，並動用重型穿透炸彈摧毀地下飛彈庫，同時派出直升機與A-10攻擊機打擊快艇。美方聲稱已損壞或擊沉超過120艘艦艇與44艘布雷船，但專家認為，要徹底清除所有潛在威脅幾乎不可能。

部分軍事規劃也考慮在海峽周邊島嶼部署特種部隊或海軍陸戰隊，甚至奪取關鍵據點以支援防空與偵察任務。然而，這類地面行動風險極高，不僅可能遭到伊朗火砲與無人機攻擊，補給線也將長期暴露在威脅之下。

即使如此，戰略效益仍有限。伊朗的「見證者-136」無人機航程超過1500公里，可從境內多地發動攻擊，使防禦範圍難以完全覆蓋。

掃雷同樣困難重重。戰前伊朗估計擁有約6000枚各類水雷，且布雷手段多樣，即使布雷船被摧毀，商船與漁船也可被用來布雷。美軍目前掃雷能力有限，部分新系統尚未經過實戰驗證，清理整個海峽可能需時1至3週。

在某個階段，美軍可能不得不在無法完全確認安全的情況下開始護航行動。但在狹窄海峽中護航油輪，是整個任務中最危險的一環。每兩艘油輪可能需要一艘驅逐艦護航，還需空中無人機、攻擊直升機與戰鬥機全程支援。

目前美軍在該區部署14艘驅逐艦，其中6艘需保護航母戰鬥群，若要增加兵力，可能需要數週調度，並將削弱美國在其他地區（如亞洲）的軍力配置。但事實上，美國盟友雖可能提供支援，在戰事未結束前，多數國家不願直接介入。

整體行動成本極高，且將進一步消耗美國與盟友本就有限的反飛彈庫存。加上海峽最窄處僅約50公里，兩側山地使反應時間極短，軍艦需在強勁海流中維持隊形，操作難度極高。但，最根本的問題是，即便軍事上「打開」海峽，若風險仍高，航運與保險業者仍可能不願進入。

分析人士直言，美軍雖在對抗葉門胡塞武裝方面累積經驗，但伊朗擁有更先進武器與更強決心，且已為此準備數十年，「只要美國願意打，伊朗就能一直撐下去」。

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